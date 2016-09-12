〈南部〉詩人李敏勇新作 捐台南市圖典藏

2016-09-12

〔記者蔡文居／台南報導〕國家文藝獎得主、知名本土詩人李敏勇，昨天捐贈年度新作《詩的世界》與《世界的詩》共九十冊給台南市立圖書館典藏，引述蘇聯時代流亡美國的詩人布洛斯基曾說過的一句名言「圖書館比軍隊重要」，強調一個國家的偉大，圖書館比軍隊更為重要，顯示圖書館的重要，認為國家的富強在於文化的深厚而非武力的強盛，期許台灣能成為有深厚文化底蘊的國家。

市立圖書館昨舉辦李敏勇詩人贈書記者會暨「為什麼要讀詩？怎麼讀詩？」講座，文化局長葉澤山代表受贈，並頒贈感謝狀。葉澤山表示，李敏勇的詩作貼近土地和人群，具有在地本土意識，更長年關心人權議題和國家發展，用詩開啟文化論述，每首詩作都蘊含對台灣真切的情感。

李敏勇著有散文、小說、文學評論和文化評論集等七十餘冊，二○○七年獲得國家文藝獎，之後發起「一個人的文化運動」，推動新詩閱讀教育盡心盡力，先後於全國公共圖書館及學校圖書館捐贈其詩文著作。從北到南已陸續贈送宜蘭、台中、雲林、台南、高雄、屏東等縣市公共圖書館及國小圖書館，十年間已捐贈超過一萬五千本著作。三年前李敏勇也響應台南市推動「書香大台南」政策，捐贈南市二○九所學校圖書館童謠詩集。

台南市立圖書館表示，《詩的世界》與《世界的詩》兩本新書，九月底將在南市各公共圖書館上架陳列。