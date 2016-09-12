〈南部〉陳子鏞故居百年古磚 變社造文創
2016-09-12
〔記者吳俊鋒／善化報導〕善化區公所取材當地抗日英雄陳子鏞的故居殘跡，以文創手法，讓百年古磚元素化身為雕刻、泥染，還有美味的烘焙糕點等作品，透過藝術形式，延續歷史記憶，昨天舉辦成果展，現場並邀請模特兒服裝走秀，一系列精彩演繹，讓義士精神重生。
公所將文創計畫成功導入社區營造工作，由樹德科大應用設計研究所畢業的替代役男林禎唯協助規劃，昨天在當地的北子店清水宮舉行「磚新鑽藝」成果發表活動，場面熱鬧。
成果展有手作的磚雕、磚染，以及可口的磚酥等三大主軸，模特兒走秀，呈現文創的服飾與絲巾，社區也設計精彩的表演節目，吸引親子同樂。
林禎唯表示，參與走秀的眾美女們，包含當地居民、大學生以及專業模特兒，共襄盛舉，攜手為社區營造努力，展示的服飾與絲巾，除了取材古磚，也結合薑黃、蘇木植物染，有些布料還題下詩詞，訴說陳子鏞的義行。
善化區長李皇興表示，在各界的努力下，陳子鏞故居殘跡的拆除，從發生之初的譁然、責難，到目前地方的投入與認同，令人欣喜，公所不讓時間抹平事件，而選擇認真面對，透過古磚新意，延續歷史精神。
李皇興說，除社區營造外，之前也透過專業老師的研發與指導，成功取材古磚元素，調配出陶藝的釉藥，為作品增添天然的鐵紅色澤，傳承陳子鏞當時抗日的滿腔熱血。
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