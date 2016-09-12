〈南部〉失業者職訓 就業率達77％
2016-09-12
〔記者王俊忠／台南報導〕南市勞工局職訓就服中心昨天首度在南紡購物中心舉行大型職訓成果聯合展，由「內山姑娘要出嫁」行動劇揭開序幕。勞工局說，南市失業者接受職訓後，就業率逐年提高，已從一百年的六十二％，提升到一○四年的七十七％。
掀起活動高潮的「內山姑娘要出嫁」行動劇，一對新人與媒人婆都是反串扮演，演員彩妝全由美髮美容工會職訓學員負責，展現美容職訓成果。市議員蔡淑惠服務處秘書邱賢珉扮成媒人婆，脫口秀出成串逗趣的四句聯，現場不時爆出笑聲！
勞工局長王鑫基表示，勞工局每年舉辦近四十班次失業者職業訓練，各類課程廣受學員、廠商好評，職訓後就業率逐年提升，從一百年的六十二％，上升到一○四年的七十七％，得到就業安定基金評鑑優等；一百年到一○四年在ＴＴＱＳ（人才發展品質系統）獲得金牌，寫下全國唯一公部門連續五年的金牌肯定。
十家承訓單位在場設攤，呈現各職訓班的多元訓練成果，同時進行產品義賣，募得逾十萬元款項，全數捐給南市勞工志願服務協會，作為住安心享溫馨弱勢勞工家庭房屋修繕經費。
勞工局職訓就服中心主任陳美顏說，每年美容美髮類職訓後，失業者的就業率高達九成以上，九月之後會陸續開辦美容新娘秘書美學造型設計班、平面創意廣告設計班、多媒體網頁美工實務班、綠建築設計人才培訓班等，名額有限，有意參訓者請留意，儘快洽詢勞工局報名。
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