〈南部〉延續在地特色技藝 耆老教手拋網
早年謀生技能 學童樂體驗
〔記者吳俊鋒／仁德報導〕位在二仁溪下游的仁德大甲里，早期內陸養殖產業盛行，無論老少，都練就捕撈魚蝦的一手絕活，隨著社會演進，青壯人口流失，產業式微，社區發展協會昨天首度舉辦趣味體驗活動，邀請八十三歲耆老盧文瑞傳授技藝，指導小朋友如何手拋網，寓教於樂之中，延續地方特色。
歌手盧廣仲祖父 當總教頭
體驗活動在大甲國小舉行，參加對象都是在地學童，師資陣容堅強，擔任「總教頭」的盧文瑞阿公，不僅輩分夠資深，且老當益壯，手拋網技藝依然熟練，更是金曲獎歌手盧廣仲的祖父，意外成為活動話題。
唯恐小朋友失足落水，社區發展協會不敢前往魚塭教學，而是在校園司令台前鋪設藍色帆布，模擬水域，還製作一些剪紙的魚蝦模型，做為孩童拋網的目標，相當有趣。
接受基本要領指導後，小朋友從司令台往模擬水域拋擲，實作練習，由於都是初體驗，一陣手忙腳亂，準度更是不足，甚至無法張開網，覺得好糗，但歡笑聲洋溢。
學校田徑健將陳姓小朋友說，曾見過叔父在魚塭手拋網，看似動作簡單，沒想到操作起來真的不輕鬆，手勢的配合很重要，這次的體驗，令人難忘。
大甲社區發展協會理事長李振亮指出，由於年輕人大多往外求職，讓養殖產業日趨沒落，捕撈技藝也逐漸失傳，透過手拋網教學，希望可以扎根， 延續最有在地味的謀生特色。
盧文瑞提到，耳濡目染下，自幼就學會手拋網，在親戚的魚塭幫忙，年輕時也常與好友搭舢筏到溪口合作捕撈，貼補家計，早期這是當地人必備的謀生技能。
仁德區長郭鴻儀表示，大甲里水產養殖以虱目魚、白蝦等為主，魚塭集中在台一線西側的二仁、三爺溪流域之間，屬於五十年前政府首期重劃的農地，巔峰時期有七百公頃之多，現僅剩四成左右。
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