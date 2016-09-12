〈南部〉秋節烤季到 澎湖小管干1斤千元

2016-09-12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中秋節將屆，應景烤肉熱門海鮮如牡蠣、小管干等，產地澎湖都大缺貨，主要是訂單在一個月前就已超額，大部分業者緊急四處調貨，因應中秋節供貨，有錢都不一定買得到，也讓小管干價格飛漲，一台斤大型小管干喊價近千元。

每年四月起為澎湖小管產季，一直持續至秋末，現雖已接近產季尾聲，但因應中秋旺季，捕撈量也大增。根據澎湖縣政府農漁局資料顯示，今年七月捕撈五千兩百公斤，每公斤交易價兩百七十元；八月捕撈兩萬七千八百公斤，每公斤交易價一百六十元。由於小管受到季節、氣候及颱風影響，價格波動相當大。

至於近年來成為澎湖內海養殖主力的牡蠣，產區則以馬公菜園為主，白沙講美也急起直追。因養殖產量較為穩定，帶殼牡蠣每公斤五十至六十元、剝殼牡蠣則每公斤一百五十元以上，但中秋旺季訂單早在一個月前就下訂，光菜園預估就要出貨十萬公斤，現在下單恐為時已晚，要碰碰運氣，有錢還不一定買得到。

因牡蠣、小管干都是中秋烤肉不可或缺的主角，而澎湖的小管干通常是一夜干，經過陽光曝曬，常是三斤換一斤。由於必須全人工處理，還要天時配合，大型的小管干一斤價格逼近千元、中型也要八百元，小型則較便宜，一斤也接近六百元；但與牡蠣相同，出現供不應求的情況。