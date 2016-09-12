| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
希拉蕊驚傳罹患肺炎 腿軟被攙扶影片曝光
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉秋節烤季到 澎湖小管干1斤千元

2016-09-12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中秋節將屆，應景烤肉熱門海鮮如牡蠣、小管干等，產地澎湖都大缺貨，主要是訂單在一個月前就已超額，大部分業者緊急四處調貨，因應中秋節供貨，有錢都不一定買得到，也讓小管干價格飛漲，一台斤大型小管干喊價近千元。

每年四月起為澎湖小管產季，一直持續至秋末，現雖已接近產季尾聲，但因應中秋旺季，捕撈量也大增。根據澎湖縣政府農漁局資料顯示，今年七月捕撈五千兩百公斤，每公斤交易價兩百七十元；八月捕撈兩萬七千八百公斤，每公斤交易價一百六十元。由於小管受到季節、氣候及颱風影響，價格波動相當大。

至於近年來成為澎湖內海養殖主力的牡蠣，產區則以馬公菜園為主，白沙講美也急起直追。因養殖產量較為穩定，帶殼牡蠣每公斤五十至六十元、剝殼牡蠣則每公斤一百五十元以上，但中秋旺季訂單早在一個月前就下訂，光菜園預估就要出貨十萬公斤，現在下單恐為時已晚，要碰碰運氣，有錢還不一定買得到。

因牡蠣、小管干都是中秋烤肉不可或缺的主角，而澎湖的小管干通常是一夜干，經過陽光曝曬，常是三斤換一斤。由於必須全人工處理，還要天時配合，大型的小管干一斤價格逼近千元、中型也要八百元，小型則較便宜，一斤也接近六百元；但與牡蠣相同，出現供不應求的情況。

廣告
  • 澎湖小管干為一夜干，中秋節供不應求，每斤大型小管逼近千元。（記者劉禹慶攝）

    澎湖小管干為一夜干，中秋節供不應求，每斤大型小管逼近千元。（記者劉禹慶攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
離鄉四百里／阿福流浪到台北 愛心媽媽把牠接回

六個月大的小黃狗阿福，八月初在恆春出火風景區流浪時，被好心遊客認養帶走，本月初竟有愛心媽媽發現牠的照片，出現在四百公里外的新北市板橋動物之家…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：〈南部〉秋節烤季到 澎湖小管干1斤千元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.