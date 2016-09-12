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〈南部〉離鄉四百里／阿福流浪到台北 愛心媽媽把牠接回

2016-09-12

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕六個月大的小黃狗阿福，八月初在恆春出火風景區流浪時，被好心遊客認養帶走，本月初竟有愛心媽媽發現牠的照片，出現在四百公里外的新北市板橋動物之家，擔心牠不適應北部生活，透過北中南的愛心人士接力，昨天帶回恆春。

離開恆春近一個月的阿福，從肢體動作及眼神就能看出牠對回鄉的興奮，從恆春到板橋動物之家的流浪記，愛心媽媽們對牠連續被棄養感到心酸。「牠大概與恆春的緣份未結束吧！」愛心媽媽王小龍說，阿福兩個月大就被丟棄在恆春，八月中旬偶然間巧遇一名遊客，希望認養阿福回中北部，原本以為阿福從此會過著幸福的日子，沒想到九月三日竟有有人在臉書社團發現疑似阿福的身影。

王小龍表示，認養貓狗社團照片中，熟悉的項圈及犬牌被屏東愛心媽媽發現是「阿福」，進一步求證後，原來阿福被帶回台北後，疑似頸圈上的尼龍繩斷裂，在新北市流浪後進入板橋動物之家，聯繫兩地愛心媽媽接力，終於讓阿福返鄉。

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  • 阿福不斷撲向熟識的愛心媽媽。（記者蔡宗憲攝）

    阿福不斷撲向熟識的愛心媽媽。（記者蔡宗憲攝）

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離鄉四百里／阿福流浪到台北 愛心媽媽把牠接回

六個月大的小黃狗阿福，八月初在恆春出火風景區流浪時，被好心遊客認養帶走，本月初竟有愛心媽媽發現牠的照片，出現在四百公里外的新北市板橋動物之家…

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