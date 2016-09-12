〈南部〉老議員古厝被修復 孫子感動落淚
2016-09-12
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東竹田火車站前一處屋齡逾八十年以上的「土塊厝」，是屏東縣第一屆縣議員曾勤華的老宅，隨著農村人口外流，老屋變成一片荒煙蔓草，對老屋有獨特情感的姬正倫，成了曾家首位「聘請」的管家，經過一年半的打理，荒廢老屋開始飄散出咖啡香。
經過整理的古厝，重現了白色石灰牆面，結合巴洛克式風格的建築再配上琉璃瓦屋頂，古厝內還有完好的木製屋樑，很難想像這裡曾是荒廢的房子。
姬正倫說，有一次來到竹田，發現荒廢的老厝，好像一個漂亮的小女孩，穿了很髒的洋裝，看見老厝牌匾上的題字，才知道原來是屏東縣前議員曾勤華的家。
姬正倫說，曾家子孫多到外地工作，古厝沒有人整理，他於是毛遂自薦，與曾家簽訂七年租約，經過一年半的整理，請師傅們依過去的工法修復，老厝呈現了家的感覺，在暖色的黃光裡，透出古樸味道，日前曾勤華的孫子從美國回來，也感動流淚。
姬正倫說，希望把這麼美的建築介紹給大家，讓老厝延續生命，傳承地方的故事。
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