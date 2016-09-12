〈南部〉風災破屋變新屋 中風阿公點頭感謝

2016-09-12

〔記者陳賢義／台東報導〕尼伯特颱風重創台東太麻里鄉，弘道老人福利基金會與統一超商推動「弱勢老人好宅修繕服務計劃」，串聯台灣寶島行善義工團、天主教台東聖母醫院及台東縣弱勢者關懷協會的力量，幫助四戶風災受損嚴重、急需重建的弱勢長輩修繕房屋，昨首先為七十一歲潘宗賢阿公的危屋完成重建及交屋，讓潘阿公安心入厝，不再擔心房屋會倒塌了，老人家中風不太方便交談，但不斷點頭表示感恩。

重度聽障的潘阿公，因中風導致右上半身癱瘓，獨處祖厝六十多年，未料一夜間的狂風暴雨，不僅吹落住家瓦片，也吹破房屋木板，即使颱風遠颺，遇雨天仍是「屋外下大雨、屋內落小雨」，只能拿著臉盆到處接水，望屋興嘆。

更令人憂心的是，潘阿公脆弱的木造房屋也被狂風吹到歪斜，結構嚴重扭曲變形，隨時都可能因微震倒塌，訪視修繕志工赫見，驚呼阿公的屋子根本就是「一碰就倒」，無奈老人家生活困苦無力改善，只能硬著頭皮住下，每日伴著恐懼入眠。

聖母醫院得知後，立刻聯絡寶島義工團，後續通報弘道老人福利基金會，經社工訪視導入「弱勢老人好宅修繕服務計劃」資源，接力串連新屋的重建之路，潘阿公得知欣喜若狂，殷盼有好的居家環境。

歷經四個週末的工期，號召二四○人次志工協力完成，昨峻工交屋。喜見新房除有基本的臥房、客廳、廚房，還有潔淨的衛浴設備，潘阿公笑得合不攏嘴。