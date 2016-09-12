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〈南部〉今核安演習 恆春公所首度缺席

2016-09-12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今天就是年度核安演習，恆春鎮公所因為拒絕配合，首度缺席核安演習，被行政院原能會設定「鎮公所毀損功能喪失，無法運作」，恆春鎮長盧玉棟昨以鎮公所名義發出聲明，認為是「原能會失職」，核災如發生，不會如演習般照規劃移動，這樣的演習根本如「家家酒」及「大拜拜」。

公所提議總動員給工作費遭拒

鎮公所聲明中提到，「演習如同作戰」，鎮公所希望演習能逼真，曾建議原委會不要分區、分批演練，恆春地區應全體總動員「壓力測試」，尤其運輸工具、疏散道路、後勤支援能否完成疏散，為提昇民眾參與感，每人發給一千元作為「臨時工工作費用」。

因提議遭原能會拒絕，恆春鎮長盧玉棟拒絕配合演習，沒想到原能會假設「鎮公所失能」，讓恆春鎮公所不能接受，反批是「原能會失職」。

被設定失能 公所反批原能會失職

「核災發生是漸進式，鎮公所對核災因應認知不夠完整。」原能會核能技術處表示，多次希望鎮公所參與演習及兵推，就是透過演練過程得到正確核災防護知識，目前核三廠、及屏縣府都有「防護應變計畫」，這次鎮公所首度未參與演習，令人擔心應變計畫不足。

原能會核能技術處指出，台灣從日本福島核災作學習，有很多新的觀念及作法，未來仍會協助鎮公所規劃應變計畫，持續與鎮長溝通核安觀念。

今天登場的核安演習實兵演練，預計動員超過八千人，號稱近年最大規模的核安演習，十二日以核三廠為主，進行廠內機組的搶救，十三日模擬事故惡化，進行警報發放，屏縣府接續進行疏散示範演練、防護站開設與人車偵檢除污，十四日則由輻射監測中心執行恆春、滿州地區陸海域環境及漁奶類輻射偵檢演練。

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  • 年度核安演習12日登場。（記者蔡宗憲攝）

    年度核安演習12日登場。（記者蔡宗憲攝）

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