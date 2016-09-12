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〈台北都會〉騎電動機車尋寶 繪製空污地圖

2016-09-12

社企發起 供免費使用

〔記者張凱翔／台北報導〕社會企業「0air」團隊昨天下午邀請一批gogoro車主，一起進行「空污尋寶地圖」大賽，讓車聚尋寶出遊的同時，搭載空污監測器收集數據，再由0air團隊繪製成即時空污地圖，結合物聯網與大數據技術，計畫推出「空氣地圖」產品，讓民眾出門前能先掌握空氣品質。

夜跑之前 查空氣品質

0air團隊負責人王日新說，團隊正和北市府「智慧城市」計畫洽談合作，希望能建立移動式空氣測站系統，免費提供民眾可實際運用於生活的空氣地圖。他舉例，以後晚上出門慢跑前，就可先查一下空氣品質，再決定夜跑路線。

王日新說，空氣地圖計畫不同於政府的空氣監測站，未來會與客運、交通業者合作搭載空氣監測站，實地測出最真實的空氣品質，還能即時上網查看。

他說，邀請gogoro車主聚會玩遊戲，搭載監測器在北市尋寶，就是想要推廣這樣的概念。遊戲關卡分別在建國花市、寶藏巖、西門町與大佳河濱公園，車聚出發尋寶途中，就在同步繪製空氣品質地圖，0air團隊預估，當晚就能將活動測得的地圖繪製完成。

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  • 社會企業0air團隊邀請gogoro車主車聚，玩尋寶遊戲，化身行動空污監測站，幫忙蒐集數據繪製即時「空氣地圖」。（記者張凱翔攝）

    社會企業0air團隊邀請gogoro車主車聚，玩尋寶遊戲，化身行動空污監測站，幫忙蒐集數據繪製即時「空氣地圖」。（記者張凱翔攝）

  • gogoro車主將蒐集空污資訊的監測器繫在車上，趴趴走尋寶的同時，也在蒐集資料繪製空氣地圖。（0air團隊提供）

    gogoro車主將蒐集空污資訊的監測器繫在車上，趴趴走尋寶的同時，也在蒐集資料繪製空氣地圖。（0air團隊提供）

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