| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
棒球》女子世錦賽最佳11人 台灣隊2人獲選
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉求職過佳節 月薪上看四十四Ｋ

2016-09-12

今起釋一百四十職缺

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市就業服務處最新徵才活動，十二日至十四日提供一百四十個職缺，包括餐飲與保全業，薪資上看四十四Ｋ。

這次徵才服務站包括景美就業服務站、頂好就業服務站、西門就業服務站、承德就業服務站，分別鄰近景美捷運站、忠孝復興捷運站、西門捷運站與圓山捷運站；參與廠商包括三商行、雄衛公寓大廈管理維護、美德耐、夜鷹保全及台灣吉野家等共六家企業。

每個服務站徵才公司與時間並不相同，有興趣的求職者，可搜尋關鍵字「台北市就業服務處」，進入官網「最新消息」查詢詳情。

廣告
  • 新北市勞工局提供（記者何玉華攝）

    新北市勞工局提供（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
台北》土壤液化潛勢圖 軍營全都露

全球開放圖資 意外洩密台北市工務局十日公布「土壤液化潛勢查詢系統」，圖資除了以紅、黃、綠等顏色分別代表高、中、低度土壤液化潛勢區，還以粉紅色…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：〈台北都會〉求職過佳節 月薪上看四十四Ｋ


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.