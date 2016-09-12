〈台北都會〉求職過佳節 月薪上看四十四Ｋ

2016-09-12

今起釋一百四十職缺

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市就業服務處最新徵才活動，十二日至十四日提供一百四十個職缺，包括餐飲與保全業，薪資上看四十四Ｋ。

這次徵才服務站包括景美就業服務站、頂好就業服務站、西門就業服務站、承德就業服務站，分別鄰近景美捷運站、忠孝復興捷運站、西門捷運站與圓山捷運站；參與廠商包括三商行、雄衛公寓大廈管理維護、美德耐、夜鷹保全及台灣吉野家等共六家企業。

每個服務站徵才公司與時間並不相同，有興趣的求職者，可搜尋關鍵字「台北市就業服務處」，進入官網「最新消息」查詢詳情。