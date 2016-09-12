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〈台北都會〉搭貓纜賞月 中秋連假推星光票

2016-09-12

下午五點後單趟五十元

〔記者謝佳君／台北報導〕中秋連假除了烤肉歡慶，不妨搭貓纜到台北近郊走走！台北捷運公司說，四天中秋連假推出超值「星光票優惠價」，十五日至十八日傍晚五點過後，即可在貓纜動物園站購買星光票，不限站數均享優惠單趟五十元，一人可購買兩張來回搭乘，最高省下一四○元。

北捷說，目前貓纜單程票分為七十元（搭乘一站）、一百元（搭乘兩站）及一百廿元（搭乘三站），使用星光票優惠價，單趟最高就能省下七十元，來回更能省下一百四十元。優惠時間為十五日至十七日傍晚五點至晚上十點、十八日傍晚五點至晚上九點。來回票限當日使用。

北捷現在還有「親子同行一日票」和「三五好友同行票」的假日限定優惠票。「親子同行一日票」每張一百五十元，即日起至十二月廿五日的例假日及國定假日，十八歲以上乘客購買，同行的六至十二歲小朋友即由捷運公司請客，免費搭乘，當天不限次數搭乘捷運。

「三五好友同行票」每張一百廿五元，也是即日起至十二月廿五日例假日及國定假日，同行旅客不超過五人，單趟且同進同出，即可不限目的地搭乘捷運。兩票卡均為當天在車站詢問處購買、當天有效，逾期無法使用。

北捷也建議，民眾可網路預約搭乘貓纜，在搭乘前一天上「台北市民ｅ點通」網站，點選「貓空纜車預約系統」，預訂搭乘日期、車廂種類及時段，自行列印「貓空纜車預約報到單」即完成預約，可省下現場排隊時間，有效規劃旅遊行程。

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  • 貓纜在中秋連假推出超值「星光票優惠價」，15日至18日下午5點過後，不限站數享優惠單趟50元。（資料照，記者吳柏軒攝）

    貓纜在中秋連假推出超值「星光票優惠價」，15日至18日下午5點過後，不限站數享優惠單趟50元。（資料照，記者吳柏軒攝）

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