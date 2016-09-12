〈台北都會〉台北》土壤液化潛勢圖 軍營全都露
2016-09-12
全球開放圖資 意外洩密
〔記者何世昌／台北報導〕台北市工務局十日公布「土壤液化潛勢查詢系統」，圖資除了以紅、黃、綠等顏色分別代表高、中、低度土壤液化潛勢區，還以粉紅色區塊清楚標註海巡署、國安局等軍事機關，引發討論。工務局解釋，系統是利用全球開放圖資「OSM」及其預設底圖製成，為平息爭議，昨天凌晨一點已移除軍事設施圖資。
「土壤液化潛勢查詢系統」除了提供門牌查詢北市土壤液化潛勢程度，也標註全台各地國軍營區的名稱及範圍；放大圖資，甚至可觀察到營區有幾棟建物，以及各高壓輸配線路、電塔的位置。消息曝光後，遭外界質疑洩漏國安情報。
軍事設施底圖 緊急移除
工務局回應，「土壤液化潛勢查詢系統」是利用全球開放圖資「OpenStreetMap(OSM)」系統製作，功能類似Google Maps，但優點是「無流量限制」；考量系統上路初期的查詢量大，為避免網路塞車，工務局採納資訊局建議，使用OSM系統，並採用其預設底圖。
工務局強調，OSM的圖資及訊息均為網路上流通資訊，為避免引發爭議，查詢系統已移除軍事設施圖資。
台北市長柯文哲昨早出席後備軍人運動大會受訪時也重申，「面對問題是解決問題的第一步」，公布土壤液化潛勢圖是為了讓市民有機會了解自己的房子是否安全。
九二一前老屋 建議健檢
柯文哲說，九二一大地震後，建築法才修法提高各區建物抗震係數，所以，九二一之前蓋的、且位在高潛勢區的房屋，建議屋主要進行初步老屋健檢，如果還有需要進一步健檢，補助最高卅萬；若真的有安全疑慮，則以都更方式解決。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
台北》土壤液化潛勢圖 軍營全都露
全球開放圖資 意外洩密台北市工務局十日公布「土壤液化潛勢查詢系統」，圖資除了以紅、黃、綠等顏色分別代表高、中、低度土壤液化潛勢區，還以粉紅色區塊清楚標註海巡署、國安局等軍事機關，引發討論。工務局解釋，…
網友回應
熱門新聞
- 希拉蕊步履蹣跚影像 大選投變數
- 破紀錄！我國拔河隊囊括世界盃女子組6金大滿貫
- 日本民進黨黨魁選舉 蓮舫領先優勢明顯
- 蔡今視導國軍 將談強化裝備
- 焦點透視》自證靠中國賞飯？
- 傳產人才斷層 盼政府協助
- 靶場老舊 警練射擊 跳彈打中肚皮
- 希拉蕊提早離開911紀念活動 稱狀況良好
- 行銷活動消費911 美商家被砲轟
- 影片曝光 希拉蕊離開911儀式後搖晃腳軟
- 觀光業者喊「要釣竿」 綠議員：前提是魚在活水
- 借錢也要去! 台絃赴歐為台灣發聲
- 全素這樣吃 補鐵不貧血
- 少女遭性侵主動傳讚？ 乾爹無罪
- 〈台股青紅燈〉虎頭蛇尾的中信搶親記
- 售不良軍備 美方賠我6千萬
- 來看嘉大藝術節 體會自發藝文能量
- 〈50 Plus〉你想老在哪裡
- 考大客車駕照 公總補助13500元
- 葉總被逐爆氣 犀8轟炸獅攻頂
- 各地多雲到晴 山區留意午後雷陣雨
- 里約帕運首日 大馬歷史性勇奪3金
- 自由廣場》賭博業史上最慘痛的投資
- 男同志分手反目 互指偷錢藏毒
- 睡少女害她媽崩潰 水電工都賠
- 麥克風恐懼症 蔣智賢怕上台領獎
- 中客愛帶大量現金 溫哥華機場3年沒收3億
- 世界盃拔河賽 台灣女將連6金
- 《星期專訪》柯文哲︰讓大巨蛋更安全 非虛耗回原點
- 《東京觀察》查東奧錢坑 小池百合子大戰森喜朗
- 虎頭蜂攻擊 7登山客負傷逃
- 聽見孩子的勇氣！ 聽損兒童音樂會一票難求
- 自由共和國》董凱勝 ／我們最幸福？
- 自由共和國》徐元春 ／ 蔡辰威們，最委屈的是選手！
- 惠風和暢 國人免費故宮賞摺扇
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 RTI ‘assisting’ unification with China: legislator
- 《痛失貴人》張菲︰恩重難報 浩角翔起︰萬般不捨
- 09/12 各報重點新聞一覽
- 宅配中秋禮太累？ 撞3車栽進銀樓
- 《健康充電站》癌症衛教講座
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉台北》土壤液化潛勢圖 軍營全都露
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分