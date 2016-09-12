〈台北都會〉台北》土壤液化潛勢圖 軍營全都露

2016-09-12

全球開放圖資 意外洩密

〔記者何世昌／台北報導〕台北市工務局十日公布「土壤液化潛勢查詢系統」，圖資除了以紅、黃、綠等顏色分別代表高、中、低度土壤液化潛勢區，還以粉紅色區塊清楚標註海巡署、國安局等軍事機關，引發討論。工務局解釋，系統是利用全球開放圖資「OSM」及其預設底圖製成，為平息爭議，昨天凌晨一點已移除軍事設施圖資。

「土壤液化潛勢查詢系統」除了提供門牌查詢北市土壤液化潛勢程度，也標註全台各地國軍營區的名稱及範圍；放大圖資，甚至可觀察到營區有幾棟建物，以及各高壓輸配線路、電塔的位置。消息曝光後，遭外界質疑洩漏國安情報。

軍事設施底圖 緊急移除

工務局回應，「土壤液化潛勢查詢系統」是利用全球開放圖資「OpenStreetMap(OSM)」系統製作，功能類似Google Maps，但優點是「無流量限制」；考量系統上路初期的查詢量大，為避免網路塞車，工務局採納資訊局建議，使用OSM系統，並採用其預設底圖。

工務局強調，OSM的圖資及訊息均為網路上流通資訊，為避免引發爭議，查詢系統已移除軍事設施圖資。

台北市長柯文哲昨早出席後備軍人運動大會受訪時也重申，「面對問題是解決問題的第一步」，公布土壤液化潛勢圖是為了讓市民有機會了解自己的房子是否安全。

九二一前老屋 建議健檢

柯文哲說，九二一大地震後，建築法才修法提高各區建物抗震係數，所以，九二一之前蓋的、且位在高潛勢區的房屋，建議屋主要進行初步老屋健檢，如果還有需要進一步健檢，補助最高卅萬；若真的有安全疑慮，則以都更方式解決。