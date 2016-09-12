| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
希拉蕊驚傳罹患肺炎 腿軟被攙扶影片曝光
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉台北》土壤液化潛勢圖 軍營全都露

2016-09-12

全球開放圖資 意外洩密

〔記者何世昌／台北報導〕台北市工務局十日公布「土壤液化潛勢查詢系統」，圖資除了以紅、黃、綠等顏色分別代表高、中、低度土壤液化潛勢區，還以粉紅色區塊清楚標註海巡署、國安局等軍事機關，引發討論。工務局解釋，系統是利用全球開放圖資「OSM」及其預設底圖製成，為平息爭議，昨天凌晨一點已移除軍事設施圖資。

「土壤液化潛勢查詢系統」除了提供門牌查詢北市土壤液化潛勢程度，也標註全台各地國軍營區的名稱及範圍；放大圖資，甚至可觀察到營區有幾棟建物，以及各高壓輸配線路、電塔的位置。消息曝光後，遭外界質疑洩漏國安情報。

軍事設施底圖 緊急移除

工務局回應，「土壤液化潛勢查詢系統」是利用全球開放圖資「OpenStreetMap(OSM)」系統製作，功能類似Google Maps，但優點是「無流量限制」；考量系統上路初期的查詢量大，為避免網路塞車，工務局採納資訊局建議，使用OSM系統，並採用其預設底圖。

工務局強調，OSM的圖資及訊息均為網路上流通資訊，為避免引發爭議，查詢系統已移除軍事設施圖資。

台北市長柯文哲昨早出席後備軍人運動大會受訪時也重申，「面對問題是解決問題的第一步」，公布土壤液化潛勢圖是為了讓市民有機會了解自己的房子是否安全。

九二一前老屋 建議健檢

柯文哲說，九二一大地震後，建築法才修法提高各區建物抗震係數，所以，九二一之前蓋的、且位在高潛勢區的房屋，建議屋主要進行初步老屋健檢，如果還有需要進一步健檢，補助最高卅萬；若真的有安全疑慮，則以都更方式解決。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
台北》土壤液化潛勢圖 軍營全都露

全球開放圖資 意外洩密台北市工務局十日公布「土壤液化潛勢查詢系統」，圖資除了以紅、黃、綠等顏色分別代表高、中、低度土壤液化潛勢區，還以粉紅色區塊清楚標註海巡署、國安局等軍事機關，引發討論。工務局解釋，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：〈台北都會〉台北》土壤液化潛勢圖 軍營全都露


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.