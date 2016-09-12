〈台北都會〉去年遭拒入》柯文哲、吳思瑤 昨變運動會貴賓

2016-09-12

〔記者何世昌／台北報導〕國防大學北投復興崗校區昨天早上舉辦「後備軍人運動大會」，曾被「拒入」的台北市長柯文哲、立委吳思瑤雙雙以貴賓身分出席。柯文哲致詞時肯定軍人是國家命脈，並感謝後備軍人在戰時扮演備援角色，平時則協助救災，是社會安定的重要力量。

後備軍人運動大會停辦十三年，去年起恢復舉辦，昨天的運動會由台北市後備指揮部指揮官張雄鍵上校主持，北市十二行政區後備軍人、眷屬、後備軍人輔導幹部及表演團體等兩千餘人，頂著豔陽參加各項活動，柯文哲、吳思瑤等人則出席加油打氣。

柯文哲致詞時說，軍人是國家命脈，退伍後回到社會，依然是社會安定、基層穩定的重要力量。後備軍人在戰時是國防後備動員力量，平時則是救災力量，因此，北市府支持各種後備軍人組織，提供很多救災設備。他也期盼後備軍人組織能持續給予北市府各種幫助，特別是在救災期間；相對的，市府也會給予最大權限。

柯文哲也不忘「置入性行銷」台北世大運，他說，世大運是大家的世大運，需要後備軍人投入幫忙。

吳思瑤則說，她沒當過兵，不懂國軍禮數，所以很緊張，但仍衷心感謝後備軍人對於國家及社會的安定、穩定而努力。