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〈台北都會〉【小檔案】國防大學復興崗校區

2016-09-12

國防大學政治作戰學院（復興崗校區）位在台北市北投區中山北路二段七十號，占地約四十．一公頃，前身是一九五一年成立的「政工幹部學校」，是蔣經國受命於蔣中正，仿照已廢校的「莫斯科中山大學」而設的獨立學院；一九七○年更名為「政治作戰學校」，二○○六年九月改隸國防大學，更名為「國防大學政治作戰學院」。

政治作戰學院共有政治系、心理及社工系、新聞系、應用藝術系等四個學系，以及政治研究所、心理研究所、社工研究所、新聞研究所等四個研究所。（資料來源：國防大學政治作戰學院網站，整理：記者何世昌）

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  • 國防大學復興崗校區（前政治作戰學校）佔地廣達40公頃，長期被批評阻礙北投發展。（記者張嘉明攝）

    國防大學復興崗校區（前政治作戰學校）佔地廣達40公頃，長期被批評阻礙北投發展。（記者張嘉明攝）

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