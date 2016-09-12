〈台北都會〉李承統習書法 抗睡眠呼吸中止症
2016-09-12
獲全國書法賽身心療癒組第一名
〔記者鍾泓良／新北報導〕市府昨天舉辦「二○一六新北市全國書法比賽」頒獎典禮，今年獲得身心療癒組第一名的溪崑國中老師李承統，罹患睡眠呼吸中止症長達廿年，須仰賴呼吸器才能入眠，他透過書法涵養品性、穩定心情，希望未來能寫得更好。
熱心回饋社會，已捐血七百五十六次的李承統，六歲時跟著父親習字，小學就曾獲得台中國語文比賽寫字組第一名，認為透過書法可以涵養品性、穩定心情，更能延緩癡呆。
因為罹患睡眠呼吸中止症，他白天工作昏昏欲睡、思緒不集中，最嚴重時一分鐘中止超過八十次，最長達一分鐘，數年前還兩度差點猝死。
他表示，自己專研的是初唐書法家褚遂良的「褚字」，雖然這次拿到身心療癒組第一名，但仍有須精進的地方，希望能寫得更好。
市長朱立倫說，書法是傳統藝術，也是修身養性最好方法；新北市辦理全國書法比賽已邁入第四年，今年還收到九十一件來自台中及台南監獄的參賽作品，並有兩名台中監獄受刑人獲得優選。
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