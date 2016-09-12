〈台北都會〉板模工種出特等獎 蜜香紅茶1斤賣12萬

2016-09-12

〔記者張安蕎／新北報導〕第一屆新北蜜香紅茶評鑑比賽，六十五歲三峽居民徐俊民從建築板模工轉行當茶農，一舉拿下特等獎。他的得獎紅茶昨在頒獎會場上，以一斤十二萬元高價售出，證明三峽好茶的無限魅力。

徐俊民一身粗布衣服，手上還沾著塵土，上台接受市長朱立倫頒獎，他憨厚地笑說，「種茶是每天最快樂的事情！」他堅持以手工摘採、有機耕作方式，在正中午頂著烈日摘採，才能產出甜度高、味道香的蜜香紅茶；雖然日曬雨淋、腰痠背痛，但只要喜歡，就不怕苦。

徐俊民說，家族自日治時期便在三峽有木種茶，已延續四代，但五位兄弟姊妹各自從事建築、水電工等行業，只有三弟徐俊才跟著父親傳承種茶技術，並研發出絕佳的蜜香紅茶配製法。他退休後回鄉跟著三弟學製茶，兄妹們也常在假日返家，除了幫忙採茶，也找回兒時在茶園的快樂回憶。

在「徐家班」齊心努力下，他們產出的蜜香紅茶已連續四年獲得三峽評鑑比賽特等獎，今年更獲得全市最高榮譽。徐俊民笑說，祕訣就在於用心和細心，重質不重量，雖然一年只產五百斤，但只要能讓人喝到最香甜、健康的好茶，辛苦便都值得。