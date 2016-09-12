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〈台北都會〉中秋另類團圓 閤家挑戰桌遊

2016-09-12

〔記者張安蕎／新北報導〕中秋節不烤肉，改玩閱讀活動，挑戰益智桌遊！市立圖書館鶯歌兒童玩具室在中秋節前夕，帶著繪本童書與二手玩具走出圖書館，陪鶯歌地區弱勢家庭閱讀同歡，讓親子們享受充滿書香的歡樂時光。

圖書館鶯歌分館主任黃鎮表示，鶯歌分館在中秋前夕，與鶯歌志工服務隊、法務部矯正署臺北監獄及玩具銀行合作，規劃「玩具大繪烤」中秋嘉年華親子活動，邀請鶯歌地區二十個弱勢家庭同歡，除了讓他們感受中秋節的歡慶氛圍，也可以更加認識、充分運用社區資源。

現場歡聲笑語不斷，大人小孩都玩得相當開心，尤其孩子們更是拿著玩具愛不釋手。徐姓學生說，除了閱讀闖關遊戲、故事接龍、有獎徵答等，還有桌遊、益智玩具與繪本圖書，阿嬤也陪伴他跟弟弟共讀、共玩，非常開心！

鶯歌兒童玩具室提供多樣化的遊戲，零至十五歲的孩子均可免費入館玩樂，配合中秋節的到來，鶯歌分館同時推出「書中尋月」及主題書展，九月十四日起至十八日止，只要到圖書館尋找貼有月亮標誌的書籍並借閱，即可憑兌換券免費領取月餅，詳情請至新北市立圖書館網站查詢。

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  • 市立圖書館鶯歌兒童玩具室舉辦「玩具大繪烤」，讓弱勢家庭親子聚在一起閱讀繪本童書，玩各式玩具，挑戰益智桌遊，提前歡度中秋。（記者張安蕎攝）

    市立圖書館鶯歌兒童玩具室舉辦「玩具大繪烤」，讓弱勢家庭親子聚在一起閱讀繪本童書，玩各式玩具，挑戰益智桌遊，提前歡度中秋。（記者張安蕎攝）

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