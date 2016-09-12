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〈台北都會〉中央給9地蓋社宅 新北不合用挨批

2016-09-12

立委指市府效率差還找藉口

〔記者何玉華／新北報導〕中央推動「八年廿萬戶社會住宅」政策，希望新北市配合完成六．六萬戶，但市府表示市有地不多，希望中央無償撥用土地並補助經費。立委吳秉叡指出，國有財產署在民國一○二年就已清出九處國有地供新北市選擇，市府效率太差，還在找藉口；對此，市府強調，合用有限。

城鄉局住宅發展科科長鄭健志表示，中央提供的九處土地，經評估只有中和安邦段適合開發，已經著手規劃；另八處土地，四處因區位因素列為中長期計畫，四處屬都市計畫整體開發地區，暫不適合納入，市府另積極尋找其他可行的區域代替。

蔡英文政府上任後推動「八年廿萬戶社會住宅」政策，希望新北市八年提供六．六萬戶，這和新北市社宅目標「一○八年蓋七千戶」，有高達五．九萬戶落差，市府希望中央能無償撥用土地，或採合作開發。

吳秉叡表示，國有財產署清點給新北市的九處，淡水兩處、林口一處、新莊一處、新店兩處、土城一處、中和兩處。其中六處無償撥用、三處有償撥用，市府僅挑選林口國宅段、土城頂新段、中和安邦段，其他六處都無意願，包括五處為無償撥用的地點，如今卻說要中央給地，說詞與做法矛盾。

吳秉叡說，市府不滿意，就應該積極提出滿意的地點，而不是放著不管，豈非不重視。

市議員邱婷蔚指出，市府在一○三年向中央表達使用林口、土城、中和三處土地後，至今三年，沒有申請撥用作業，行政效率低落；反觀同時提供給北市的七處用地，其中四處已提出使用需求，兩處於今年三月完成核撥程序。

城鄉局：中和安邦段規劃中

鄭健志表示，中和安邦段已經向國有財產署提報需求，至於市府自行找的三峽國光段二．九公頃用地，已經辦理撥用，預計十月完成，而三重及中和的社會住宅兩處，其中三重已經完工接受民眾申請，中和也將在年底完工；台北市還在蓋的同時，新北市已完成一千一百四十三戶社會住宅。

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  • 國有財產署提供給新北市政府選擇做為社會住宅的中和安邦段土地，目前開闢為公園。（記者何玉華攝）

    國有財產署提供給新北市政府選擇做為社會住宅的中和安邦段土地，目前開闢為公園。（記者何玉華攝）

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