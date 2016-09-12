〈北部〉醉男駕車撞樹 妨礙救護還毆警

2016-09-12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕29歲許姓男子昨凌晨酒駕行經花蓮市海岸路、民樂三街口撞樹，車上同行女友受傷，被送上救護車，許男不滿「關心女友傷勢」卻被員警請下救護車，竟抓狂揮拳打警察，把23歲莊姓警員打到牙齒流血、輕微腦震盪，而許男酒測值高達0.81毫克。

「先生請你下去好嗎？先下去好嗎？」救護車上負責急救的消防員請許男離開救護車，但許男執意不肯，接獲通報趕到現場的美崙派出所莊姓警員見狀，要求許男下車，「你這樣會妨礙他們。」許男不但不肯，還對警察飆罵髒話，手腳並用、又踢又打，更出拳揍警察！

被打的23歲莊姓警員說，他只是請對方下救護車，對方卻突然抓狂，開始對他飆國罵，甚至揮拳攻擊他的頭部、臉部；他把許男強拉下車後，與路旁熱心民眾及隨後趕來的支援警力，合力將喝到爛醉的許男壓制逮捕，過程中，許男還不斷對他的頭部揮打。

莊員昨凌晨到醫院驗傷，包括臉部受到鈍傷、輕微腦震盪，他說︰「絕對會提出告訴！」