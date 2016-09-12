〈北部〉「假綁票」老梗詐騙 苗栗1天6起

2016-09-12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南警分局一天內查獲兩起「阿爸，救我！」的假綁票、真詐騙案件，逮獲3名詐騙集團車手，分別為17歲周姓少女，以及同為18歲的許姓男子、李姓男子，共查扣近30萬元贓款，訊後依詐欺罪嫌將3人送辦。苗栗縣警察局勤務中心「110」，9日當天接獲6起此類詐騙報案，警方提醒民眾留意。

竹南警分局造橋分駐所於9日下午2點接獲造橋農會大西辦事處通報，一名老翁疑似遭到詐騙欲提領80萬元，在行員、警員機警應對下，成功阻止受騙。當天約下午2點50分，中港所也接獲民眾報案指出，葉姓友人接到詐騙電話稱兒子幫人作保，要求到銀行提領10萬元。

由於時間點接近，竹南警分局隨即成立專案小組，調派警力編組埋伏，將周姓少女、許男、李男等3名車手逮獲。3人辯稱互不認識，都是接獲電話指令，分別前往取款，警訊後將3人依法送辦。

縣警察局勤務中心於9日當天，接獲6件假冒家人遭綁架的詐欺案報案，警方研判是同一詐騙集團針對苗栗縣民進行詐騙。

警方另指出，涉案車手都是涉世未深的年輕人，因受到利益誘惑，被利用做為車手，希望家長多關心孩子，以免因貪念而觸法。