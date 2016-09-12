〈北部〉恐嚇我女、報復她兒 兩母都判拘

2016-09-12

大人糾紛波及小孩

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕李姓女子因兒童美語補習班一千元折價券歸屬，與徐姓女子發生糾紛，徐女竟當街恐嚇李女的9歲女兒︰「叫妳媽媽給我小心點！」李女不滿，持防狼噴霧噴徐女的兒子，還將徐女、徐母打傷。新竹地院審理後，分別依故意恐嚇兒童罪、傷害罪判處徐女、李女拘役50天，易科罰金5萬元。

法官調查，38歲徐女與40歲李女，因兒童美語補習班一千元折價券歸屬發生糾紛，去年4月，徐女騎車行經新竹市林森路，見李女就讀小學三年級9歲女兒走在路邊，竟恫嚇︰「叫妳媽媽給我小心點！」

李女得知後心有不甘，隔天攜帶防狼噴霧前往徐女經營的商店理論，過程中因不滿徐女與60多歲徐母要她走，竟持噴霧朝母女倆及徐女的兒子噴灑，徐女與母親出手阻擋，卻遭李女打傷。

徐女聲稱，當時只有跟李女的女兒說「妳媽媽貪小便宜」，沒有恐嚇；然而，法官發現，李女的女兒日記內容提及徐女︰「對我說媽媽貪心愛錢，還說『叫妳媽媽給我小心點』，當晚我就做惡夢，我在路上，都會注意前後左右有無來路不明的人，那種感覺實在好恐怖喔！」認為女童不可能虛構情節誣陷，應確曾親身經歷此事。

李女則聲稱因正當防衛才按噴霧器，「只是想讓她們咳嗽」，但法官看過現場監視錄影畫面，發現徐母一再希望李女離開，李女仍持防狼噴霧對徐女幼子及徐女、徐母噴灑，造成徐女、徐母雙眼灼傷，接著又動手打傷她們母女。

法官認為，徐女與李女的女兒素無怨隙，卻僅因與李女發生糾紛而恫嚇女童；李女面對幼女遭人欺侮，心疼之餘竟思報復，噴灑徐女幼子，心態可議，且李女先前曾使用不明噴霧噴灑他人成傷，因此各判處拘役50天，易科罰金5萬元。