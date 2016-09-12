〈北部〉羅東鎮農會百歲 推廣在地食材

2016-09-12

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮農會創會滿一百周年舉辦「百年勤耕」系列活動，昨邀請民眾一起用宜蘭農特產品製作中秋佳節應景點心，結合農會自產的羅董豆奶DIY豆奶鳳梨酥，還有裝扮可愛的玉兔在現場用宜蘭圓糯白米搗麻糬，吸引近三百人共襄盛舉。

羅東鎮農會從民國五年創立至今已經滿百年，一向致力開發養生食品，「羅董LOTON」有機豆奶更通過CAS有機農產加工品驗證，這次發揮創意加入鳳梨酥中，為每一口酸甜口感中再帶點豆香。

農會表示，希望藉由DIY活動推廣在地食材，結合民俗節慶，不但傳播食農教育的種子，也能藉機培養學生從小珍惜糧食的理念，喚起對土地的關懷，寓教於樂。