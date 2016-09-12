〈北部〉基隆連兩週淨海 又見軟絲產卵

2016-09-12

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府連續兩個週末假日舉辦淨海活動，邀熱心潛水志工下海清理深埋在海底的淤泥、廢棄漁網等四百四十公斤，志工忍不住讚嘆：「海底生態變美了！」

基隆市政府五月將望海巷海域公告成立全市第一個保育區，產業發展處海洋事務科長蔡馥嚀指出，市府、岸巡、海巡、區漁會人員及海科館志工，不定時前往取締違規流刺網，宣導禁網、禁釣、禁採捕的保育觀念，潛水人員也會隨手撿拾垃圾，共同維護海底最佳生態。

昨天上午，八個潛水團體共動員八十名潛水志工到望海巷潮境海灣淨海，蔡馥嚀表示，和以前相比較，漫游魚群變多了，軟絲也回來產卵了，非常壯觀；潛水教練林祐平也說，他看到海龜在望海巷出沒，証明做了就有機會。