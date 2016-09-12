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〈北部〉鯖魚文化季大鯖魚 明年起保留不燒

2016-09-12

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕南方澳鯖魚文化季將在十月十六日登場，往年都會製作大鯖魚模型繞港祈福，最後到內埤海灣焚燒是一大儀式，但是有民眾指出希望保留鯖魚作為展示，討海人文化協會表示，明年將保留模型，預計放在南方澳遊客中心讓更多遊客觀賞。

鯖魚文化季今年由宜蘭縣政府主辦，將以往的鯖魚祭與鯖魚節合辦，而燒鯖魚祈福則是活動中的重要儀式，宜蘭縣討海文化保育協會每年都會製作長達七公尺、重達一百六十公斤的大鯖魚模型，搭船巡港祈求平安，之後會沿街由十名壯漢扛著大鯖魚到內埤焚化，象徵敬拜海洋之母。

近來地方傳出「不燒魚、留下來」的聲音，希望讓更多人看到模型的美，議員邱嘉進指出，無論是湊巧或是迷信，漁民因為推動休漁四年來，鯖魚產量還是直直落，漁獲量逐年衰減，因此懷疑燒鯖魚可能是不祥的行為，希望可以停止焚燒，看看漁獲量有沒有起色，文化界應該跟漁業產業界溝通，找出雙方可以接受的方式。

邱嘉進說，鯖魚模型一條成本都很高，如果只是做來燒真的很可惜，倒不如留下來，擺在特定的景點，吸引遊客前來觀賞，賦予鯖魚模型觀光價值，對文化界來說也是一種幫助。

討海人文化協會表示，今年因為適逢舉辦第九年，依照傳統三年為一單位，今年仍會照常焚燒，明年起不燒作為文化留存，提供機關團體借用展出。

今年鯖魚文化季將展開，地方耆老們已經在一刻中心製作，下周將進行彩繪，歡迎民眾參觀。

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  • 南方澳鯖魚文化季將登場，民眾盼「不燒魚、留下來」讓更多人欣賞藝術品。（讀者李忠衛提供）

    南方澳鯖魚文化季將登場，民眾盼「不燒魚、留下來」讓更多人欣賞藝術品。（讀者李忠衛提供）

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