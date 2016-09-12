〈北部〉搶清潔隊57名額 1146人扛沙包衝刺
2016-09-12
〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市環保局招考儲備清潔隊員，月薪上看四萬元，錄取率僅約四．九七％；昨天上午在海洋大學育樂館進行體能測試，男、女生各要扛廿五、廿公斤沙包折返跑三十公尺，有人跑出十三秒佳績，得到滿場驚嘆；也有人不穩滑跤，失落之情溢於言表。
環保局上次招考已是三年前，當時有一二八一人報名，最後錄取九十名，錄取率七％，今年招考五十七人，共吸引一一四六人報考，錄取率約四．九七％，考試方式分兩階段，第一階段體能測試占總成績七十五％，第二階段筆試占總成績廿五％。
昨天體能測驗，每個人都背起沙包卯足全力向前衝，不少人一開始領先，但在最後衝刺時摔跤；也有人手滑沙包掉了，狀況不斷。
廿四歲的張育程剛成家，因為開怪手工作時有時無不太穩定，因此想改行當清潔隊員，考試前自製卅公斤的沙包，每天練習一小時，他說，起步時紮好馬步，沙包要盡量扛在肩上，避免失去重心。
廿九歲的王泰鈞在台北車站賣台鐵便當四年，難得基隆有薪水穩定的工作，決定返鄉報考，他說，之前忙於工作，事前沒練習，地上有點滑使不上力，腳步不算快，給自己打八十分。
環保局清潔隊長潘家齊表示，此次報考年齡最大為五十八歲，最年輕考生十八歲，碩士學歷一人，體能測驗後，預計錄取成績前三百名及保障名額考生體能測試成績不逾廿秒者，參加廿五日舉行的第二階段筆試。
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