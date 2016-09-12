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〈北部〉國際青少年軟網奪冠 徐家柔、李謙獲獎

2016-09-12

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣成功國中三年級學生徐家柔、李謙，暑假期間前往日本參加山中湖國際青少年軟式網球夏季大會，在中二年組女生個人雙打賽中打敗各國好手勇奪冠軍，昨天在新竹縣國民體育日慶祝大會中獲得表揚。

徐家柔、李謙今年剛在全中運獲得國女軟網個人雙打金牌，他們為求球技更上層樓，暑假期間不放棄訓練跟比賽，到日本參加青少年軟式網球夏季大會，和其他國家的青少年好手切磋。啟蒙教練游程翔肯定兩人資質優異又肯下苦工，未來發展潛力無窮。

昨天在新竹縣政府大禮堂舉辦的體育日慶祝大會中，縣長邱鏡淳表揚體育績優社團、運動傑出教練、社會體育推動有功人員、運動菁英選手和體育成就獎。

獲獎名單如下，體育績優社團：新竹縣體育會射箭委員會、田徑委員會、排舞委員會與跆拳道委員會；運動傑出教練獎：方芬芳、賴育方、顏家元、游程翔、沈筱珺、徐紹文、溫益維、謝政諭、劉采穎、邱玉芬；社會體育推動有功獎：張永城、吳東駿、麥瑞鳳、戴柏燾、許家瑋、劉福光；運動菁英選手獎：李勁毅、陳享宣、鍾玉鳳、賴韋綸、王美丹、陳暄安、江佳育、王羽妮、李謙、周家均、古育姍、徐家柔；體育運動成就獎：鄧秀玉。

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  • 新竹縣國三女生徐家柔（右）、李謙赴日參加山中湖國際青少年軟式網球夏季大會，在中二年組女生個人雙打賽中勇奪冠軍。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣國三女生徐家柔（右）、李謙赴日參加山中湖國際青少年軟式網球夏季大會，在中二年組女生個人雙打賽中勇奪冠軍。（記者蔡孟尚攝）

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