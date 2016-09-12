〈北部〉反瘋車自救會 轉型推無毒農耕

2016-09-12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕當初抗議風車距離民宅過近，因應而生的「苑裡反瘋車自救會」，原有成員投入社區營造活動，成立「海線一家親環保協會」，八月份正式立案，成員昨天在當初抗爭時的信仰中心苑裡鎮海岸里寶靈宮舉行「百人團拜」，祈求未來順利。

協會理事長葉丁貴表示，過去參與反瘋車抗爭時，成員就常到寶靈宮參拜，祈求五顯大帝保佑抗爭順利。如今事情告一段落，協會也正式立案，所以號召居民一同參拜，希望五顯大帝繼續保護社區環境和地方居民。

協會成員、西平里長陳薈茗表示，協會將把當年守護環境的力量轉化，並深入社區，除了延續「苑裡反瘋車自救會」關注的風力發電機組與環境議題，推動陸域風機設置適當距離規範的立法及關注海上風機對生態環境的衝擊。

協會當前也致力於在地推動無毒農法耕作的兩分地「惜土公田」，由十多名居民共同認領的一分地菜園和一分地稻田，投入友善環境；並進行「土牆計畫」社區營造，在公田內，就地取材，打造「家」的意象作品，成為代表社區的文化裝置藝術與公共場域。

「苑裡反瘋車自救會」從二○一二年成立，抗爭將近兩年，至二○一四年告一段落，過程多名成員及聲援的學生都曾吃上官司，最後與英華威公司達成共識，拆除最具爭議性的兩座風力發電機組。