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〈北部〉學童接送車合格標章 最快下月實施

2016-09-12

〔記者陳昀／桃園報導〕市府教育局將加強學校校車、補習班與兒童課後接送車的備查作業，並與監理站、市府警察局聯合稽查，採不固定區域、一週路邊攔查兩次，而為了讓家長、學生更容易辨識接送車輛是否合格，教育局正設計合格標章讓合格接送車貼在車身方便辨識，最快下月實施。

教育局指出，合格的接送車輛必須在車身外觀標示許可字號、車號、出廠年份、載運人數、機構名稱及電話等資訊，也會攔查車輛的各項安全設備、車輛牌照是否有效及駕駛人資格等是否符合規定，若發現有超載、變更座椅、逃生門無法開啟等嚴重違規，將列管並交由監理站裁罰。

教育局表示，接送車包含幼童專用車、租賃車及自行購置車輛，除了幼童專用車車身有黃底紅條塗裝外，其他車輛較難從外觀判定是否合格，因此教育局將統一製作標章，讓家長、學生能立即辨識。

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