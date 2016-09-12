〈北部〉廢棄浴缸 變龍貓裝置藝術

2016-09-12

〔記者陳昀／桃園報導〕市府環保局昨天在藝文廣場舉辦二手家具拍賣會，市長鄭文燦擔任拍賣官，賣出桃園區中隊「桃仔園修惜站」修繕完成的二手家具，環保局也將所得逾十二萬元及四十件二手家具都捐做公益。

「熊爸創意再生修惜站」創作者熊國興，昨天也在活動現場展示他用廢棄浴缸做的龍貓、海綿寶寶、派大星等裝置藝術。