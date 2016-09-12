〈北部〉地景藝術節 千人永安漁港築石滬
2016-09-12
〔記者周敏鴻、邱奕統／綜合報導〕桃園地景藝術節昨天是第一個週日假期，「千人築石滬」也登場，吸引許多民眾前往永安漁港海邊堆石滬、觀賞「永生海」等藝術創作，市長鄭文燦表示，透過大型活動可創造地方的認同、提高保護環境的意識。
石滬是利用海岸既有卵石堆疊成長長的堤岸，將漲潮靠岸覓食或洄游魚群的退路阻斷，退潮後漁民就能收取漁獲。鄭文燦昨天也下場堆石滬，他說，新屋區石滬群是有三百年歷史的重要漁業資產，見證先民捕魚的辛苦與生存的智慧，更傳達出環境保護與資源保育的理念。
昨天氣候佳，民眾堆完石滬後紛紛沿著永安漁港南岸的綠色隧道觀賞地景藝術節的創作，其中還有民眾開車撞到路旁花圃造成爆胎的插曲，還好楊梅警分局員警適時協助換輪胎，才沒讓交通打結。
桃園地景藝術節另一個展場的八德埤塘公園昨天由「台灣竹樂團」、「淺綠色室內樂團」等樂團演出，鄭文燦表示，過去桃園地景藝術節的黃色小鴨爆掉、月兔燒了，但不能因此否定其價值，地景藝術節的真正意義是要呈現人與土地的感情、人跟環境的關係，藉以帶動地方的環境意識與藝術涵養。
鄭文燦也舉日本大地藝術節等活動為例，希望桃園地景藝術節能成為重要藝術品牌，將在地特色、環境保護理念等充分凸顯。
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