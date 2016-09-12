〈北部〉10條單向兩車道內側道 試辦行駛機車
年底試辦 半年後檢討成效
〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市目前單向二車道以上的道路內側車道均禁行機車，市府交通局經過評估，年底前將選定桃園、中壢與楊梅等區的十條單向二車道道路，試辦機車行駛內側車道。機車族對此紛紛叫好，汽車族則擔心會增加行車危險；交通局表示，試辦半年後將檢討成效。
十條年底前試辦內側車道得行駛機車的道路為桃園區國際路（文中路至中山路段）、慈文路（正光路至國際路段）、力行路（正光路至國際路段）、莊敬路（富國路至春日路段）；中壢區中央東路（元化路至延平路段）、中央西路（延平路至三光路段）、龍慈路（中山東路至龍岡路段）、南園二路（中園路至新生路段）；楊梅區環東路（中山北路至校前路段）、瑞溪路二段（中興路至三民路段）。
交通局指出，全市機車有一百一十多萬輛，汽車為七十四萬餘輛，機車占所有車種比例達六成，以往考量汽、機車混流會造成行駛動線衝突，因此單向二車道以上的道路內側車道都禁行機車，且機車也需兩段式左轉。
交通局表示，不少機車族認為機車數量最多，行駛空間卻只有汽車的一半，且路幅都很狹窄，行駛動線常受靠站的公車及違規停車等阻礙，導致無路可走，紛紛希望取消內側車道禁行機車的管制，交通局經過評估選定前述十條機車車流大、汽車車流較小的道路試辦。
比照汽車 不用二段式左轉
交通局表示，取消內側車道禁行機車管制試辦上路後，機車屆時也不需兩段式左轉，可比照汽車直接左轉。
從事房仲業務的葉先生說，桃園機車族占多數，但交通環境並不友善，外側車道常常被違停車輛、招牌占據，公車在停靠載客時，也不會確實緊靠路邊，導致行駛動線受到阻礙，如往內側超越，卻面臨禁行管制，導致無路可走；蔡姓大學生也說，機車強制行駛外側車道，迫使機車族必須承擔停靠路邊車輛突然開車門撞擊的風險，這類意外常造成機車騎士無辜死傷，因此支持開放內側車道行駛機車，讓騎士不需再承擔過多的行車風險。
騎機車通勤桃園、龜山的林小姐表示，桃園市許多條道路其實都畫有機車專用道，但市府卻未善盡管理，專用車道常被違停車輛占據，與其開放機車行駛內側，不如落實執法，嚴格取締路霸、違停等違規行為，如此交通不會混亂。
汽車族許先生說，機車族大都愛亂鑽，行駛中經常變換車道，一旦開放內側道讓機車通行，交通一定會更亂。
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標題：〈北部〉10條單向兩車道內側道 試辦行駛機車
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