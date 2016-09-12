〈中部〉彰化又見毒狗 3流浪狗口吐白沫亡
2016-09-12
〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣再傳毒狗！繼去年12月花壇鄉有7隻流浪狗慘遭毒死後，彰化市延和公園9日傳出有3隻流浪狗疑吃下老鼠藥後口吐白沫死亡，照片被民眾PO上臉書，引發網友撻伐，防疫單位已採樣化驗，彰化警分局也在接獲報案後調閱監視器追查放毒者。
臉書「爆料公社」昨PO出彰化市彰興國中旁的延和公園，9日共10幾隻狗被毒死的照片，引發網友怒罵太殘忍，留言狗狗死狀看了令人鼻酸；也有網友說自己家的柴犬先前也是在該處被毒死；有人則提醒犬友近期別帶狗狗去該公園，以免誤食毒藥。
彰化警分局民族路派出所長謝文昇指出，根據動物保護法第6條，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物；若有故意使動物遭受傷害導致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，已涉嫌觸犯第25條，處1年以下有期徒刑或拘役，併科10萬元以上、100萬元以下罰金。
謝文昇表示，警方據報派員到場勘察，疑似遭到毒死的狗狗數量應為3隻、而非網路傳言的有10幾隻；此外，並無飼主向警方報案，因此研判這3隻狗狗應該都是流浪狗。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
太平樹孝商圈旁空地 闢臨時停車場
太平區樹孝商圈近期發展快速，但周邊並沒有適合的大型停車空間，導致道路壅塞、街景髒亂，市長林佳龍昨天前往視察，考量當地住戶及消費者的停車需求，…
網友回應
熱門新聞
- 希拉蕊步履蹣跚影像 大選投變數
- 破紀錄！我國拔河隊囊括世界盃女子組6金大滿貫
- 日本民進黨黨魁選舉 蓮舫領先優勢明顯
- 蔡今視導國軍 將談強化裝備
- 焦點透視》自證靠中國賞飯？
- 傳產人才斷層 盼政府協助
- 靶場老舊 警練射擊 跳彈打中肚皮
- 希拉蕊提早離開911紀念活動 稱狀況良好
- 行銷活動消費911 美商家被砲轟
- 影片曝光 希拉蕊離開911儀式後搖晃腳軟
- 觀光業者喊「要釣竿」 綠議員：前提是魚在活水
- 借錢也要去! 台絃赴歐為台灣發聲
- 全素這樣吃 補鐵不貧血
- 少女遭性侵主動傳讚？ 乾爹無罪
- 〈台股青紅燈〉虎頭蛇尾的中信搶親記
- 售不良軍備 美方賠我6千萬
- 來看嘉大藝術節 體會自發藝文能量
- 〈50 Plus〉你想老在哪裡
- 考大客車駕照 公總補助13500元
- 葉總被逐爆氣 犀8轟炸獅攻頂
- 各地多雲到晴 山區留意午後雷陣雨
- 里約帕運首日 大馬歷史性勇奪3金
- 自由廣場》賭博業史上最慘痛的投資
- 男同志分手反目 互指偷錢藏毒
- 睡少女害她媽崩潰 水電工都賠
- 麥克風恐懼症 蔣智賢怕上台領獎
- 中客愛帶大量現金 溫哥華機場3年沒收3億
- 世界盃拔河賽 台灣女將連6金
- 《星期專訪》柯文哲︰讓大巨蛋更安全 非虛耗回原點
- 《東京觀察》查東奧錢坑 小池百合子大戰森喜朗
- 虎頭蜂攻擊 7登山客負傷逃
- 聽見孩子的勇氣！ 聽損兒童音樂會一票難求
- 自由共和國》董凱勝 ／我們最幸福？
- 自由共和國》徐元春 ／ 蔡辰威們，最委屈的是選手！
- 惠風和暢 國人免費故宮賞摺扇
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 RTI ‘assisting’ unification with China: legislator
- 《痛失貴人》張菲︰恩重難報 浩角翔起︰萬般不捨
- 09/12 各報重點新聞一覽
- 宅配中秋禮太累？ 撞3車栽進銀樓
- 《健康充電站》癌症衛教講座
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉彰化又見毒狗 3流浪狗口吐白沫亡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分