〈中部〉彰化又見毒狗 3流浪狗口吐白沫亡

2016-09-12

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣再傳毒狗！繼去年12月花壇鄉有7隻流浪狗慘遭毒死後，彰化市延和公園9日傳出有3隻流浪狗疑吃下老鼠藥後口吐白沫死亡，照片被民眾PO上臉書，引發網友撻伐，防疫單位已採樣化驗，彰化警分局也在接獲報案後調閱監視器追查放毒者。

臉書「爆料公社」昨PO出彰化市彰興國中旁的延和公園，9日共10幾隻狗被毒死的照片，引發網友怒罵太殘忍，留言狗狗死狀看了令人鼻酸；也有網友說自己家的柴犬先前也是在該處被毒死；有人則提醒犬友近期別帶狗狗去該公園，以免誤食毒藥。

彰化警分局民族路派出所長謝文昇指出，根據動物保護法第6條，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物；若有故意使動物遭受傷害導致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，已涉嫌觸犯第25條，處1年以下有期徒刑或拘役，併科10萬元以上、100萬元以下罰金。

謝文昇表示，警方據報派員到場勘察，疑似遭到毒死的狗狗數量應為3隻、而非網路傳言的有10幾隻；此外，並無飼主向警方報案，因此研判這3隻狗狗應該都是流浪狗。