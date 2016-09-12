〈中部〉開夜車200公里喝茫 睡死塞爆地下道

2016-09-12

〔記者張瑞楨／台中報導〕拚命享樂狂歡！李姓男子借車從屏東縣開了200多公里，到台中市慶祝朋友生日，一群人徹夜喝酒狂歡，清晨想載朋友先到太平區，再開200多公里返回屏東，卻在地下道出口等紅燈時睡著，後方車輛被堵住猛按喇叭，卻吵不醒李男，員警查看時，車內2男1女全睡死，李男醒後酒測值達0.45毫克，被依公共危險罪嫌法辦。

9日清晨，台中市警局第三分局合作派出所員警要執行路口交通疏導勤務，尚未抵達目的地，就發現東區精武路地下道交通壅塞，車輛嚴重回堵，查看堵車的原因，竟是1輛白色轎車停在路上，車內3人全都熟睡。

這輛車就停在馬路上，25歲高中畢業的李姓駕駛與車內1男1女都熟睡，不知後方車輛大排長龍，員警喚醒3人，李男坦承因喝酒且徹夜狂歡太累才睡著。

令警方驚訝的是，李男不是台中市人，而是住在200多公里外的屏東縣，他在案發前一夜借了一輛車奔馳200多公里，到台中市一家KTV慶祝朋友生日，從凌晨1時喝到清晨6時許，還開車想載2名朋友返回太平區住處，再驅車200多公里回到屏東縣，不料，自認年輕力壯的他僅開數公里，還沒到太平，就體力不支睡死。