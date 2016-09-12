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〈中部〉太平樹孝商圈旁空地 闢臨時停車場

2016-09-12

〔記者何宗翰／太平報導〕太平區樹孝商圈近期發展快速，但周邊並沒有適合的大型停車空間，導致道路壅塞、街景髒亂，市長林佳龍昨天前往視察，考量當地住戶及消費者的停車需求，決定將附近的文中二用地闢建為臨時停車場，預計年底前可啟用。

交通局簡報指出，樹孝商圈南北各有太原停車場及太平公有立體停車場，離商圈都還有一大段距離；鄰近有約三萬平方公尺的文中二用地，目前教育局並沒有使用的計畫，適合闢建臨時停車場。第一期先利用六千平方公尺，分設機車、汽車格兩百格，待太平區公所清理、點交後就可以施工，估計年底前可完成。

昨天林佳龍會同市議員張玉嬿、何明杰、李麗華、賴義鍠、太平區長陳小菲等人前往會勘。陳小菲表示，樹孝商圈是北太平唯一商圈，缺乏停車空間，停車場位置鄰近七十四號快速道路、賀緹酒店，附近還有許多新建案推出，地方上都很樂見停車場的設置。

林佳龍表示，樹孝商圈汽機車違停、並排狀況嚴重，人行道、騎樓也都被機車佔滿，很多民眾都會拍照到市長信箱檢舉，原則上還是希望以勸導為主，但日後臨時停車場設立後，就希望能加強取締。

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  • 市府計畫將樹孝商圈旁的文中二用地闢建為臨時停車場。（記者何宗翰攝）

    市府計畫將樹孝商圈旁的文中二用地闢建為臨時停車場。（記者何宗翰攝）

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太平樹孝商圈旁空地 闢臨時停車場

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