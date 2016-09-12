〈中部〉祝融廢墟 文昌國小舊宿舍變公園

2016-09-12

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲文昌國小舊宿舍群去年慘遭祝融，燒毀兩棟木造建築，宛如廢墟。經立法院副院長蔡其昌向交通部觀光局爭取千萬元經費補助規劃公園，一年內遊憩設施就完工，十一日舉行竣工典禮，未來將搭配展演活動，提供大甲民眾多元優質的休憩空間。

去年八月蘇迪勒颱風來襲，大甲文昌祠後方的文昌國小舊宿舍群發生火災，災後環境凌亂不堪，成為市容毒瘤，居民盼能將廢墟改造。蔡其昌剪綵時指出，這區域鄰近市定古蹟文昌祠，常有遊客觀光參拜，因此他向交通部觀光局爭取一千萬的經費，來打造這個兼具休閒、遊憩、展演等多元之優質綠色活動場地。未來可連結大甲觀光商圈，串聯大甲地區的各個旅遊景點，打造大甲特有的文化觀光之旅。

大甲區長劉來旺表示，遊憩設施空間以文昌祠元素為意象，設計甕行入口意象、夫子公仔藝術牆、說書木平台、休憩亭、多功能廣場等，工程總經費七三四萬元，今年一月動工、八月完工。

市長林佳龍表示，在蔡其昌爭取經費、市府高效率落實下，休憩設施在短短一年內完成，未來旅客來到大甲，除了在鎮瀾宮拜媽祖，也能騎著iBike到市定古蹟文昌祠參拜休憩。