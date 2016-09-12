〈中部〉醫師長期過勞 工會理事長嘆醫奴
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣醫療產業工會十一日舉辦「關注醫事人員勞動權益」講座，工會理事長林恆立嘆，醫師工時長沒保障，形同醫奴；長期在醫院第一線服務的立委林靜儀指出，民眾多有醫師應「隨call隨到」的刻板印象，醫師被認為是超人，另有來自醫界內部的壓力，以致醫師納勞基法這條路走得辛苦。
林恆立嘆，近年來台灣醫療崩壞，醫療人員工時過長，護病比例失衡，醫療人員過勞、工作權益受損的情況屢見不鮮，儼然形同「醫奴」，也連帶影響醫療品質。
林靜儀認為，讓醫師過勞的原因很多，包括健保制度、無分級轉診的醫療，讓醫師負擔原不必承擔的工作等。
立委︰納勞基法面對很多敵人
林靜儀說，尤其醫師納勞基法之路面對很多「敵人」，例如發生醫師過勞意外時，率先撇清的往往是醫院；還有病人感覺醫師就是要廿四小時待命，民眾對醫師的期待已「非常離譜的高」。
甚至時下的醫療奉獻獎得主往往予人棄高薪到偏鄉、看診不分時段，自己生病還是盡責看病等「醫療奉獻」的印象，醫師儼然被視作「超人」。
除醫師的刻板觀感外，更有部份醫界人士無法接受被定位是「勞工」等醫界內部的壓力等。
林靜儀說，很多人催她加速推動醫界納勞基法，甚至質疑為何不能立刻納入，若僅做給大家開心或看得到吃不到，就算納入也沒有意義。
林靜儀說，像護理人員早已納入勞基法，迄今仍有為數不少的護理人員投訴工時、休假等問題，甚至不清楚早已納勞基法，醫院又未曾舉辦相關教育訓練，以致權益未受保障。
林恆立也認同，應循序漸進且有配套下推動，工會盼能爭取醫療人員勞動權益保障，他也期待醫界站出來，團結起來一起解決醫界的問題。
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