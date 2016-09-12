〈中部〉雨打加風化 梧棲大排、安良港大排護岸傾斜路裂
2016-09-12
水利局搶修 預定年底前完工
〔記者黃鐘山／台中報導〕近日降雨不斷，海線地區重要排水溝渠梧棲大排、安良港大排，部分護岸因風化與雨水沖刷而傾斜，堤頂道路嚴重龜裂，附近居民寢食難安。市府水利局表示，已展開緊急搶修，並以鋼軌樁搭配警示設施進行臨時處置，確保用路人與住戶安全，修復工程預定年底前完工。
市議員楊典忠表示，梧棲大排、安良港大排護岸地基多處被掏空而發生傾斜，服務處接獲民眾通報後已辦理多次會勘。住在附近的民眾說，早晚散步幾乎都不敢靠近河岸，鄰居們都擔心護岸地基掏空，將對住家環境安全造成影響。楊典忠希望市府盡快進行補強工程，別讓大排周邊居民寢食難安。
水利局指出，梧棲大排、安良港大排護岸傾斜，肇因連日來雨勢沖刷及自然風化。梧棲大排護岸傾斜位在大興橋上游右側，護岸傾斜還造成部份路面塌陷，目前先以鋼軌樁固定，並置放紐澤西護欄作交維警示；安良港大排護岸傾斜位置在永安橋上游右側，因護岸傾斜造成部份路面龜裂，已做警示。
水利局表示，目前先針對梧棲大排、安良港大排立即危險段啟動緊急搶修機制，於工區範圍內先行以鋼軌樁搭配警示設施進行臨時處置，確保中秋連假不影響用路人權益及道路安全，並由顧問公司同步進行護岸修復規劃設計，以期安全、快速完成搶修。
水利局強調，整體修復工程已進場施作，預計今年十二月底前完工。未來將嚴格督促廠商加速施工，提升防汛道路使用性，讓來往車輛行駛更安全。
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