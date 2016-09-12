〈中部〉醫師拒台化空污 挺56小時靜坐連署

2016-09-12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕守護全民健康的彰化縣醫師站出來，從昨天起連續四天在彰化火車站廣場輪班靜坐，以五十六小時接力賽，力挺縣府拒發台化汽電共生鍋爐操作許可證，同步透過網路、現場與書面廣邀全民連署，一起為了健康拒絕台化空污！

昨天參與靜坐的彰化縣癌症衛教關懷協會理事長李武波表示，台灣罹患肺癌的人數居高不下，彰化縣三十年來人口成長率只有八％，但是三十年來全縣肺癌發生率卻成長二三二％，這樣驚人的數字，讓他願意站出來靜坐，希望為全民健康盡一份心力。

彰化縣環保聯盟秘書吳慧君強調，空污會增加罹患肺癌的風險，拒絕燃煤，才能還彰化健康好空氣，有好空氣才能有益身心，為了找回好空氣，全民都應該站出來，用連署行動來拒絕台化空污。

這次的靜坐連署選在中秋連假前四天展開，每天從上午七點靜坐到晚上九點，每天靜坐時間長達十四個小時，參與的醫師全都撥空來排班，以身穿醫師袍的靜坐行動，力挺全民健康，不少民眾特地前來連署，有人說「台化在彰化空污已經太久了！」，但也有人認為台化在彰化超過五十年，也提供許多就業機會，不該一筆抹去台化在彰化的重要性。