〈中部〉武嶺自行車賽 李其鴻二連霸

2016-09-12

全長55公里 2小時46分57秒完騎

〔記者佟振國／南投報導〕第十一屆NeverStop永不放棄挑戰巔峰武嶺自行車賽昨天熱鬧登場，三千位騎士齊聚南投埔里地理中心碑，挑戰全台公路最高點合歡山武嶺，去年奪冠的車手李其鴻以二小時四十六分五十七秒率先抵達終點，連續兩年稱霸武嶺。

永不放棄挑戰巔峰武嶺自行車賽，要從海拔四百五十公尺的埔里地理中心碑，一路爬升至海拔三二七五公尺的合歡山武嶺停車場，不僅海拔落差逾二千八百公尺，距離也長達五十五公里，是國內高難度的自行車路線，但能飽覽高山公路之美，也讓賽事一連舉辦十一年仍熱度不退，每年都吸引三、四千人前來挑戰。

3千騎士挑戰巔峰 最年長71歲

今年限量三千人報名，年紀最小是年僅十三歲的陳嚴，最年長的是七十一歲的陳勝雄，還有來自日本、菲律賓、美國、中國、新加坡、法國、香港、德國、英國等九國六十三位車手共襄盛舉。

清晨五時正式由副縣長陳正昇、教育處長彭雅玲等人鳴笛出發，今年卅一歲的車手李其鴻，以二小時四十六分五十七秒率先抵達終點，去年他在此奪冠，今年六月也在新中橫自行車賽奪冠，又轉戰武嶺成功連莊，表現亮眼。李其鴻表示，在突破車陣後，便以平常訓練的速度穩定前進，天氣良好，沿途騎來相當放鬆。