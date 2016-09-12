| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
棒球》女子世錦賽最佳11人 台灣隊2人獲選
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉武嶺自行車賽 李其鴻二連霸

2016-09-12

全長55公里 2小時46分57秒完騎

〔記者佟振國／南投報導〕第十一屆NeverStop永不放棄挑戰巔峰武嶺自行車賽昨天熱鬧登場，三千位騎士齊聚南投埔里地理中心碑，挑戰全台公路最高點合歡山武嶺，去年奪冠的車手李其鴻以二小時四十六分五十七秒率先抵達終點，連續兩年稱霸武嶺。

永不放棄挑戰巔峰武嶺自行車賽，要從海拔四百五十公尺的埔里地理中心碑，一路爬升至海拔三二七五公尺的合歡山武嶺停車場，不僅海拔落差逾二千八百公尺，距離也長達五十五公里，是國內高難度的自行車路線，但能飽覽高山公路之美，也讓賽事一連舉辦十一年仍熱度不退，每年都吸引三、四千人前來挑戰。

3千騎士挑戰巔峰 最年長71歲

今年限量三千人報名，年紀最小是年僅十三歲的陳嚴，最年長的是七十一歲的陳勝雄，還有來自日本、菲律賓、美國、中國、新加坡、法國、香港、德國、英國等九國六十三位車手共襄盛舉。

清晨五時正式由副縣長陳正昇、教育處長彭雅玲等人鳴笛出發，今年卅一歲的車手李其鴻，以二小時四十六分五十七秒率先抵達終點，去年他在此奪冠，今年六月也在新中橫自行車賽奪冠，又轉戰武嶺成功連莊，表現亮眼。李其鴻表示，在突破車陣後，便以平常訓練的速度穩定前進，天氣良好，沿途騎來相當放鬆。

廣告
  • 「鐵人隊」李其鴻以2小時46分57秒奪冠，連2年稱霸武嶺自行車賽。（南投縣政府提供）

    「鐵人隊」李其鴻以2小時46分57秒奪冠，連2年稱霸武嶺自行車賽。（南投縣政府提供）

  • 3千餘位騎士齊向武嶺出發，鐵騎在埔霧、合歡山公路連成壯觀長龍。（記者佟振國攝）

    3千餘位騎士齊向武嶺出發，鐵騎在埔霧、合歡山公路連成壯觀長龍。（記者佟振國攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 自行車賽
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
醫師拒台化空污 挺56小時靜坐連署

守護全民健康的彰化縣醫師站出來，從昨天起連續四天在彰化火車站廣場輪班靜坐，以五十六小時接力賽，力挺縣府拒發台化汽電共生鍋爐操作許可證，同步透…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：〈中部〉武嶺自行車賽 李其鴻二連霸


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.