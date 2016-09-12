〈中部〉埔鹽17對老「新人」 盛裝走紅毯「再婚」

2016-09-12

大專生幫長者辦婚趴

〔記者陳冠備／埔鹽報導〕彰化縣埔鹽鄉永樂社區昨舉辦「牽手相伴，金婚禮讚」活動，十七對結婚超過五、六十年的阿公、阿嬤，穿西裝、披婚紗出席，年紀總共超過二五○○歲，不少阿嬤第一次穿白紗感動流淚，也有阿公高興說：「晚上要來入洞房了」。社區理事長林瑞財表示，活動見證愛情久而彌堅的意義。

永樂社區為推廣「古禮迎親」文化，去年號召全村志工組成隊伍迎親，場面浩大，今年再與一群大專生組成隊伍「樂田派」合作，為結婚超過五十年以上的長輩，拍攝婚紗照與婚禮紀錄片，見證白頭偕老的可貴；昨日在社區廣場舉辦「牽手相伴，金婚禮讚」活動，共有七對鑽石婚（六十年）與十對金婚夫妻重溫大喜之日的喜悅。

穿白紗、花椰菜當捧花

結婚五十八年的林慶章、梁雪麗夫婦，在眾人歡呼聲中進場，梁雪麗手持當地特產「花椰菜」捧花，大讚迎親活動讓她回想起，五十多年前穿上白紗當嫁娘的歡樂場景；林慶章則說，看到老婆披上白紗，覺得重溫舊夢，開心要來入洞房慶祝。

結婚五十五年的李阿枝表示，第一次穿白紗，覺得完成夢想，不再遺憾；李阿枝的兒子說，父母為了家庭經濟，總是捨不得花錢拍攝紀念照，很感謝有這群大專生幫忙，讓爸爸媽媽完成拍攝婚紗照的願望。

永樂村村長林瑞財表示，永樂社區目前共有三十對結婚超過五十年的夫妻，因為部分長者行動不方便，無法到場，這場「集體婚禮」可謂最老的婚禮，十七對長者穿上西裝、白紗來參加，讓人見證愛情久而彌堅的可貴，象徵永樂社區「永Love」的傳承意義。

「樂田派」召集人魏曉恩表示，兩個月來，記錄和對外發揚婚姻的美好價值，這場活動是個完美總結，看見阿公阿嬤穿婚紗、走上紅毯，接受親朋好友的祝福，期望這些來自農村美好而樸實的幸福故事，持續感動每一個人。