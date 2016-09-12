〈中部〉濫堆油品 斗六石榴班地區飄惡臭

2016-09-12

油污流入大埔溪 環局採樣究責

〔記者林國賢／斗六報導〕斗六市十三里、石榴班地區經常出現不明惡臭，居民苦不堪言，縣議員王又民前晚會同縣環保局人員於一處豬舍後側查獲疑似非法堆置不明油品，還順著雨水四處溢流，散發惡臭，環保局採樣化驗，將依廢清法、水污染防治法嚴懲。

十三里、石榴班地區這六、七年來飽受不明惡臭困擾，尤其是下雨天更嚴重，居民與環保局雖積極追查臭味來源，卻始終找不禍首。

前天傍晚，王又民接獲居民通報當地又出現惡臭，立即會同環保局稽查人員展開追查，在十三里與石榴班交界地一處豬舍後側，發現大批不明油品堆置，現場油污隨著雨水四處溢流，甚至流入旁邊大埔溪，沿途散發濃烈的惡臭。

縣環保局綜合計畫科科長張誌誠表示，該不明油品無合法堆置申請，更無任何保護措施，流入一旁溪流，已違反廢棄物清理法、水污染防治法，目前已掌握土地所有人與行為人身分，將追究行為人責任。

議員促查污染

王又民指出，當地居民反映污染惡臭已有相當長時間，且根據現場情況，不明油污可能順著大埔溪污染鄰近地區，除環保局須追究污染責任外，縣府應針對當地灌溉溝渠水質、底泥等採樣化驗，若有污染問題，必須立即展開清除作業，確保居民家園清淨與安全。