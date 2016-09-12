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〈中部〉嘉市文化路夜市周邊 增224機車格

2016-09-12

方便本地客習慣騎車來消費

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市文化路觀光夜市行人徒步區，每晚七到十一點禁行汽、機車，營造舒適安全消費環境，市民與遊客多表肯定，部分攤商、店家則反映本地客習慣騎機車來消費，但停車不便，恐影響生意，市府將在文化公園、中央廣場的文化路側，增設兩區共二百二十四個機車停車格，十月底前完成停車格線標線及告示牌設置後啟用。

市交通觀光處交通行政科長賴義龍表示，文化路平均每小時出入人數，平日五百到八百人，假日八百到一千五百人，文化公園、文化路郵局、西市場及中央廣場周邊，現有七百○四個機車停車格，因應機車族需求。

交觀處將取消文化公園文化路側（民族路到垂楊路路段）汽車停車格，只保留計程車排班區，其餘改為機車格，初估可增加七十四個，中央廣場的文化路側（民權路到北榮街路段）原本禁停，現經開放並調整舊有格位，共有一百五十個機車格，新增與原有機車格合計達九百二十八個。

徒步區入口處設停車告示牌

賴說，為方便市民及遊客查詢停車區，會在文化路徒步區入口處，設置八到十面的告示牌，標註五區機車停車區；汽車的路邊停車位，包括文化公園、民族路周邊及文化路的北榮街到民權路段共三十一個，包括國華街「停六」及「新長越」等八處路外停車場，提供七百六十二個汽車格。

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  • 中央廣場旁文化路側（民權路到北榮街段），原本禁止停車，市府擬劃設機車停車格。（記者王善嬿攝）

    中央廣場旁文化路側（民權路到北榮街段），原本禁止停車，市府擬劃設機車停車格。（記者王善嬿攝）

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