| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉紅十字會探訪 維冠災民洪家益展現樂觀

2016-09-11

〔記者王捷／台南報導〕歷經廿多次手術、雙腳遭截肢的洪家益，昨日首度與外界見面，現在他每天努力復健，希望自己盡快好起來。中華民國紅十字會總會長王清峰與日本交流協會、外交部人員，昨也到成大醫院病房探視他與妻小，她說，看到洪家益氣色這麼好，積極樂觀的態度讓她很感動。

洪家益說，最痛苦的時間已經過去了，當時看到兩條腿都變黑了，頭兩個月他在加護病房時，心理狀況確實不佳。

楊惟甯說，第一次在術後看到丈夫，是在二月中的時候，當時丈夫精神狀況不好，問她：「我的腳原本就是這樣嗎？」讓她哽咽不知道該說什麼，之後丈夫問她，下半輩子沒有腳該怎麼辦？她對丈夫說：「下半輩子我當你的腳。」丈夫失去雙腳都可以這麼樂觀，她也不能沮喪。

王清峰得知洪家益的復原狀況，昨日到成大醫院探望，送上生鮮豬腳、牧草雞等福壽禮盒、麵線、蛋黃酥等禮品。

楊惟甯說，現在最擔心的是後續生活，雖然政府有相關補助重建受災戶生活，但以三年為限，然而丈夫日後要加裝義肢，義肢的造價昂貴也屬耗損品，加上兒子丞丞日後教育問題，她希望市府能幫忙設立專款補助，她提出了申請，但還未接到回應。

社會局指出，洪家益的義肢已經得到廠商贊助，未來義肢耗損的費用絕不是問題，另外該局也媒合社會團體，協助丞丞未來的教育基金。

廣告
  • 洪家益說，他會為了妻小趕快好起來。洪家益的妻子則說，下半輩子她願意當丈夫的腳。（記者王捷攝）

    洪家益說，他會為了妻小趕快好起來。洪家益的妻子則說，下半輩子她願意當丈夫的腳。（記者王捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
談判亮槍3人嚇住14人 快打部隊通逮

爭風吃醋！廿二歲李姓男子和女友的前男友十六歲林姓學生「嗆堵」，找來友人助陣，一行十四人對上廿四歲林姓男子一方三人前晚約在麻善大橋防汛道路談判，結果因為林男和廿一歲楊姓友人持兩把改造手槍強過李男一方，麻…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮭魚親子蒟蒻粥
貓頭鷹杯子蛋糕
蔬果刀工學會就無敵
寶特瓶應重複使用？
轉寄

標題：〈南部〉紅十字會探訪 維冠災民洪家益展現樂觀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.