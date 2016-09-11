〈南部〉紅十字會探訪 維冠災民洪家益展現樂觀
2016-09-11
〔記者王捷／台南報導〕歷經廿多次手術、雙腳遭截肢的洪家益，昨日首度與外界見面，現在他每天努力復健，希望自己盡快好起來。中華民國紅十字會總會長王清峰與日本交流協會、外交部人員，昨也到成大醫院病房探視他與妻小，她說，看到洪家益氣色這麼好，積極樂觀的態度讓她很感動。
洪家益說，最痛苦的時間已經過去了，當時看到兩條腿都變黑了，頭兩個月他在加護病房時，心理狀況確實不佳。
楊惟甯說，第一次在術後看到丈夫，是在二月中的時候，當時丈夫精神狀況不好，問她：「我的腳原本就是這樣嗎？」讓她哽咽不知道該說什麼，之後丈夫問她，下半輩子沒有腳該怎麼辦？她對丈夫說：「下半輩子我當你的腳。」丈夫失去雙腳都可以這麼樂觀，她也不能沮喪。
王清峰得知洪家益的復原狀況，昨日到成大醫院探望，送上生鮮豬腳、牧草雞等福壽禮盒、麵線、蛋黃酥等禮品。
楊惟甯說，現在最擔心的是後續生活，雖然政府有相關補助重建受災戶生活，但以三年為限，然而丈夫日後要加裝義肢，義肢的造價昂貴也屬耗損品，加上兒子丞丞日後教育問題，她希望市府能幫忙設立專款補助，她提出了申請，但還未接到回應。
社會局指出，洪家益的義肢已經得到廠商贊助，未來義肢耗損的費用絕不是問題，另外該局也媒合社會團體，協助丞丞未來的教育基金。
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