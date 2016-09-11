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〈南部〉撞死翁騎士肇逃 掉手錶被揪出

2016-09-11

〔記者方志賢／高雄報導〕八十四歲周姓老翁清晨要去公園運動，卻遭廿四歲黃姓男子騎車撞倒，送醫不治，黃男肇事逃逸，警一度以為是路倒意外，但從現場遺留一只手錶並調閱監視畫面，兩天後在三民區某民宅前找到肇事機車及黃男，他坦承肇事，並向死者家屬下跪認錯。

警方調查，本月三日清晨五時許，周姓老翁徒步欲到公園運動，穿越馬路時遭黃男騎重機車撞倒，黃男也人車倒地，但他未報警，牽起機車加速逃離現場。約三分鐘後，一名劉姓男子騎重機經過，輾過倒地老翁的腿部，趕緊報案。

轄區鼎金派出所獲報到場處理，將老翁送醫仍然不治，劉男供稱車禍前老翁已躺臥路上，警一度以為是路倒老翁意外，但進一步查訪，有民眾於車禍時聽到機車滑行聲，加上現場遺留一只非老翁所有手錶，因此研判是肇事逃逸案。調閱監視器，證實老翁遭肇逃機車撞擊倒地後，又被劉男騎機車輾過，擴大清查在某民宅前找到疑肇事車。黃嫌的自知難逃法網，坦承肇事逃逸，在派出所向死者家屬下跪認錯，全案依肇事逃逸致人於死、遺棄罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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