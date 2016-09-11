〈南部〉楠梓下水道工程塌 1人活埋獲救
2016-09-11
〔記者蔡清華、方志賢／高雄報導〕高雄市楠梓區藍昌路和大學廿八街的交叉路口下水道工程昨天中午十一時五十一分發生塌陷意外，一名工人進入約兩公尺深的坑道作業，遭塌陷的土石淹埋，經工地工人及消防局救護人員挖掘後，許姓工人挖出來時一度無生命跡象，目前雖恢復心跳但昏迷指數僅二，仍在加護病房救治。
這處進行中的污水下水道工程，因下雨已停工兩天，昨天上午天氣轉晴，施工單位開怪手進行工程，五十一歲許姓工人進入已開挖的坑道接管，沒想到突然發生崩塌將他活埋。
一旁的工人見狀，慌亂中急忙跳下土坑，利用附近可能找到的工具挖掘許男，有人徒手、有人拿水桶，甚至有人拿馬克杯挖土。
搶救的工人說，挖了約十多分鐘看到許男頭部時，還有微弱的呼吸！不過消防人員趕抵達，一方面持續挖掘，一方面則以怪手拉纜繩，綑綁工人的身體，慢慢將他拉出，十二時廿六分將他救上地面時，已無生命跡象，仍將他送醫急救。
高市勞工局勞動檢查處表示，經現場勘查，初步認定開挖工程未做好擋土牆安全支撐，是造成開挖土方牆面崩落、工人遭埋的主因，已勒令停工。
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