〈南部〉談判亮槍3人嚇住14人 快打部隊通逮
〔記者楊金城／麻豆報導〕爭風吃醋！廿二歲李姓男子和女友的前男友十六歲林姓學生「嗆堵」，找來友人助陣，一行十四人對上廿四歲林姓男子一方三人前晚約在麻善大橋防汛道路談判，結果因為林男和廿一歲楊姓友人持兩把改造手槍強過李男一方，麻豆警分局出動快打部隊，林、楊嚇得趕緊丟槍，警方將十七人全部逮回，查扣兩槍、廿三發子彈，昨天將持槍的林、楊嫌和打人的李嫌移送台南地檢署偵辦。
麻豆警方九日晚間九點接獲民眾報案指出，麻善大橋附近有年輕人聚眾鬥毆，總爺派出所長孫士峰抵達後發現現場加看熱鬧的有廿多位年輕人，回報分局後，警方立即派遣偵查隊副隊長林芳正和快打部隊廿二名警力在十三分鐘內到達現場壓制，將滋事的十七名男女全部帶回查辦，警方漏夜在兩公里外的曾文溪河床找到楊嫌丟棄的槍彈。
警方調查，原來是住學甲的李男和林男的十六歲堂弟，為了一名女子爭風吃醋，雙方相約前晚在麻豆曾文溪畔談判，李男十四人對上林男三人，李男不知林男一方帶槍，李男先出拳打傷林男的堂弟造成額頭流血，林男為保護堂弟，立刻亮槍指向李男等人，有的嚇得跑掉，李男嚇得不敢動。
優勢警力逮捕全部滋事者後，李男說，他打傷林男堂弟被捉應該，但林男拿槍恫嚇要怎麼辦？警方才知道原來有槍，林男也才供稱和楊男各持一把改造槍陪堂弟赴約談判，並將槍枝交給楊男在警力未全部抵達前，趁隙把槍枝攜離丟棄曾文溪河床。改造槍則是從網路上買來的。
台南市警局長黃宗仁到麻豆分局慰勞有功人員，對這次警方快打部隊反應快速，緝獲槍彈，表達肯定。
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