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〈南部〉【雨創瓜田‧爛瓜等存證】瓜農復耕急 立委促農委會速公告

2016-09-11

〔記者王捷／台南報導〕民進黨立委陳亭妃九日到將軍區會勘各種農作物狀況，發現幾天豪雨下來洋香瓜損失超過七成，雨水淹沒洋香瓜，造成裂果甚多，甚至洋香瓜藤蔓已凋萎，再加上這些洋香瓜都己接近可收成時候，農民真的是損失慘重，呼籲農委會儘速完成農損現金救助範圍的公告。

陳亭妃指出，這次豪雨淹沒瓜田，讓瓜農損失慘重，但是現在爛掉的洋香瓜還廢棄在田裡，等著農委會公告補助範圍，一旦農委會公布，區公所來拍照存證，瓜田才能進行準備下一個耕期，由於農委會遲遲沒有公布受災補助範圍，讓農民眼巴巴望著爛掉的洋香瓜，實在是二次打擊。

有瓜農向陳亭妃陳情，洋香瓜是高單價的農作物，眼看今年正要收成，不料碰上連日豪雨，目前洋香瓜已折損七成，眼下最要緊的就是儘快養地，準備下一次耕期，但農委會卻沒公布受災補助地點，只好放任滿田爛瓜在田裡發臭。

陳亭妃說，希望農委會能體會農民之苦，儘速完成公告讓公所拍照。

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  • 陳亭妃呼籲，農委會應該盡速公告受災範圍，否則爛掉的洋香瓜只能繼續放在田裡。（記者王捷翻攝）

    陳亭妃呼籲，農委會應該盡速公告受災範圍，否則爛掉的洋香瓜只能繼續放在田裡。（記者王捷翻攝）

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