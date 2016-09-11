〈南部〉南鐵都計核定公文 本週公告

2016-09-11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南鐵路地下化都市計畫審議拍板定案，市府昨日正式接獲內政部核定公文，都發局表示，代表該都市計畫已確定定案，本週即可辦理公告發布實施，市民期待多年的鐵路地下化重大建設，往前邁進關鍵的一大步。

都發局表示，該都市計畫通過後，接續將由交通部鐵工局進行協議價購、徵收補償等作業，市府也將秉持最大誠意，持續溝通協調，讓拆遷戶了解自身最大權益並協助其爭取合法、最優補償。

都發局表示，內政部都委會審議過程，全體委員一致同意具備都市計畫的正當性、公益性與必要性，其中如地下水問題，計畫研擬過程，經過專業機構評估規劃，並沒有反對團體所稱，會有土壤液化疑慮，至於土地徵購問題，內政部都委會也認同，市府和鐵工局對於居住權保障作完善維護方案，被徵收土地八十％以上認同行政院版，南鐵地下化案屬於長條狀的徵收，不是大面積、大範圍，不是強徵人民土地。