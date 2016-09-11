〈南部〉強降雨考驗 市府：應急治水奏效

2016-09-11

〔記者洪瑞琴、王捷／台南報導〕近來台南連日大雨，造成永康、東區、仁德、歸仁等地局部積淹水，外界質疑市府治水計畫「破功」，市府昨日強調全巿主要區域排水做應急治理奏效，而人在美國出訪的市長賴清德也PO臉文說明治水原委，並表示「每次颱風或下雨，一看到台南馬路積淹水便大罵一百多億錢花到哪裡去？其實是很沒有意義的。」

對此國民黨議員謝龍介則也發稿抨擊，賴市府的作法顯示這是一個不肯認錯也不知反省的團隊，市府發出的澄清文只是在找開脫辯解的理由，他要求相關單位加速執行三爺溪排水整治計畫，另外他也質疑，台南市治水經費究竟是怎麼花的？市府應該公開資訊，讓治水經費透明化，接受各界監督，而不是告訴市民，這次淹水的面積有比上次小，這些話聽在每次下雨就淹水的居民耳裡，實在刺耳。

台南市府昨表示，應急治水成效以三爺溪為例，過去常積淹區域如家具博物館、一甲工業區、仁德公所、中正路、中山路一帶，這次豪雨均無災情傳出，積淹區域主要集中在裕義路高速公路附近及大灣崑山一帶，均為目前改善工程進行中的區域，還會淹水地方如太子路，裕義路，崑山科大一帶都是道路雨水下水道或抽水站尚在施工中，崑山永久站預計明年六月完工，將可改善大灣崑山積淹沉痾。

對於三爺溪防治策略，部分民眾建議做大型滯洪池恢復古鯽魚潭的理想，市府表示，認同這樣構想，但是現地已經高度都市發展，無法再大面積徵收土地拆遷民宅，此外，四十公頃滯洪池至少要百億市值，以政府目前財政無法負擔，若採區段徵收取得，則要變更永康大灣最後一塊農地，單就環評及都審程序至少好幾年，以現況而言，並不可行。

另針對日前議會國民黨團質疑市長賴清德「三年解決卅年的淹水問題」說法，賴清德昨在臉文回應，絕不是在說之前的縣巿長放任淹水不管，反而市府能夠只花三年時間便完成應急工程，提供十年的保護系統，也是因為歷任縣市長打下的基礎，否則勢必更久或不可能。